Crea vídeos cortos fácilmente utilizando herramientas de IA
Desbloquea tu creatividad con avatares de IA y plantillas de video personalizables para crear impresionantes YouTube Shorts, videos de TikTok e Instagram Reels.
Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.
Sumérgete en el mundo de la narración con un video narrativo de 60 segundos creado utilizando la función de texto a video de HeyGen. Ideal para creadores de contenido que buscan cautivar a su audiencia de YouTube Shorts, este video combinará visuales cinematográficos con una voz en off convincente generada por nuestra IA. La integración perfecta de plantillas de video asegura un acabado pulido y profesional, adaptado a tu visión única.
Crea un vídeo promocional de 30 segundos que destaque en Instagram Reels con la biblioteca de medios y el soporte de stock de HeyGen. Diseñado para mercadólogos y propietarios de pequeñas empresas, este vídeo utilizará plantillas llamativas y locuciones potenciadas por inteligencia artificial para transmitir tu mensaje con impacto. La capacidad de redimensionar y exportar en varios formatos de aspecto asegura que tu contenido se vea perfecto en cualquier plataforma.
Involucra a tu audiencia con un video educativo de 45 segundos utilizando la función de subtítulos y leyendas de HeyGen. Perfecto para educadores y formadores, este video combinará visuales claros e informativos con una voz en off profesional para mejorar el aprendizaje. Las herramientas intuitivas de edición de video te permiten personalizar cada aspecto, asegurando que tu contenido sea tanto informativo como visualmente atractivo.
Motor Creativo
Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA trabajando
Creación de Vídeo Nativo
Generación de vídeo de extremo a extremo
Construido con Estructura y Propósito
Casos de uso
HeyGen empodera a los creadores para producir videos cortos sin esfuerzo utilizando generadores de video con IA y plantillas personalizables, perfecto para plataformas como YouTube Shorts, TikTok y Instagram Reels.
Genera vídeos atractivos para redes sociales.
Create captivating social media clips in minutes with HeyGen's AI-powered tools, enhancing your online presence.
Creación de anuncios de alto rendimiento.
Quickly produce high-impact ads using AI video technology, driving engagement and conversions.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear videos cortos sin esfuerzo?
HeyGen ofrece una plataforma amigable para principiantes con herramientas potenciadas por IA que hacen que crear videos cortos sea muy fácil. Con características como la edición de video de arrastrar y soltar y plantillas de video personalizables, puedes producir contenido atractivo fácilmente para plataformas como YouTube Shorts, TikTok y Instagram Reels.
¿Qué hace que el creador de videos cortos de HeyGen se destaque?
El creador de vídeos cortos de HeyGen se distingue por su generador de vídeos con IA, que permite a los usuarios crear vídeos a partir de guiones utilizando avatares de IA y generación de voz en off. Este enfoque innovador, combinado con una amplia biblioteca musical y controles de marca, asegura que tus vídeos sean únicos y profesionales.
¿Puedo personalizar el estilo de mis vídeos con HeyGen?
¡Por supuesto! HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, permitiéndote adaptar tus videos con controles de marca como logotipos y colores. También puedes elegir entre una variedad de plantillas de video y escenas para que coincidan con tu visión creativa.
¿Ofrece HeyGen herramientas técnicas de edición de video?
Sí, HeyGen incluye una variedad de herramientas técnicas de edición de video diseñadas para mejorar tu proceso de creación de videos. Desde el cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones hasta la adición de subtítulos y leyendas, HeyGen asegura que tus videos estén pulidos y listos para cualquier plataforma.