Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos comandos.

Indicación 1
Sumérgete en el mundo de la narración con un video narrativo de 60 segundos creado utilizando la función de texto a video de HeyGen. Ideal para creadores de contenido que buscan cautivar a su audiencia de YouTube Shorts, este video combinará visuales cinematográficos con una voz en off convincente generada por nuestra IA. La integración perfecta de plantillas de video asegura un acabado pulido y profesional, adaptado a tu visión única.
Indicación 2
Crea un vídeo promocional de 30 segundos que destaque en Instagram Reels con la biblioteca de medios y el soporte de stock de HeyGen. Diseñado para mercadólogos y propietarios de pequeñas empresas, este vídeo utilizará plantillas llamativas y locuciones potenciadas por inteligencia artificial para transmitir tu mensaje con impacto. La capacidad de redimensionar y exportar en varios formatos de aspecto asegura que tu contenido se vea perfecto en cualquier plataforma.
Indicación 3
Involucra a tu audiencia con un video educativo de 45 segundos utilizando la función de subtítulos y leyendas de HeyGen. Perfecto para educadores y formadores, este video combinará visuales claros e informativos con una voz en off profesional para mejorar el aprendizaje. Las herramientas intuitivas de edición de video te permiten personalizar cada aspecto, asegurando que tu contenido sea tanto informativo como visualmente atractivo.
Copiar el mensaje
Pega en el cuadro de Creación
Mira cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA trabajando

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una sola instrucción en un video completo.

Creación de Vídeo Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Generación de vídeo de extremo a extremo

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construido con Estructura y Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Reseñas

Cómo crear vídeos cortos

Sigue estos sencillos pasos para crear vídeos cortos atractivos utilizando las potentes herramientas de HeyGen.

1
Step 1
Selecciona una plantilla de vídeo
Comienza eligiendo entre una variedad de plantillas de vídeo diseñadas para YouTube Shorts, vídeos de TikTok e Instagram Reels. Estas plantillas ofrecen una base creativa para iniciar tu proyecto.
2
Step 2
Personaliza tu estilo
Utiliza los controles de marca de HeyGen para personalizar tu vídeo. Ajusta los colores, añade tu logotipo y adapta el estilo para que coincida con la identidad de tu marca, asegurando una apariencia única y profesional.
3
Step 3
Añadir música y voz en off
Mejora tu vídeo con sonido accediendo a la biblioteca musical de HeyGen. También puedes generar una voz en off para narrar tu historia, haciendo tu vídeo más atractivo e informativo.
4
Step 4
Exportar y compartir
Una vez que tu video esté listo, expórtalo en la relación de aspecto deseada para una visualización óptima en diferentes plataformas. Comparte tu creación con el mundo y observa cómo crece tu audiencia.

Casos de uso

HeyGen empodera a los creadores para producir videos cortos sin esfuerzo utilizando generadores de video con IA y plantillas personalizables, perfecto para plataformas como YouTube Shorts, TikTok y Instagram Reels.

Inspira con videos motivacionales

Craft uplifting and inspiring videos effortlessly, reaching and resonating with your audience.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear videos cortos sin esfuerzo?

HeyGen ofrece una plataforma amigable para principiantes con herramientas potenciadas por IA que hacen que crear videos cortos sea muy fácil. Con características como la edición de video de arrastrar y soltar y plantillas de video personalizables, puedes producir contenido atractivo fácilmente para plataformas como YouTube Shorts, TikTok y Instagram Reels.

¿Qué hace que el creador de videos cortos de HeyGen se destaque?

El creador de vídeos cortos de HeyGen se distingue por su generador de vídeos con IA, que permite a los usuarios crear vídeos a partir de guiones utilizando avatares de IA y generación de voz en off. Este enfoque innovador, combinado con una amplia biblioteca musical y controles de marca, asegura que tus vídeos sean únicos y profesionales.

¿Puedo personalizar el estilo de mis vídeos con HeyGen?

¡Por supuesto! HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, permitiéndote adaptar tus videos con controles de marca como logotipos y colores. También puedes elegir entre una variedad de plantillas de video y escenas para que coincidan con tu visión creativa.

¿Ofrece HeyGen herramientas técnicas de edición de video?

Sí, HeyGen incluye una variedad de herramientas técnicas de edición de video diseñadas para mejorar tu proceso de creación de videos. Desde el cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones hasta la adición de subtítulos y leyendas, HeyGen asegura que tus videos estén pulidos y listos para cualquier plataforma.

