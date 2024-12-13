HeyGen mejora significativamente la eficiencia para los vídeos de formación corporativa al ofrecer una creación de vídeos simplificada. Con características como plantillas, controles de marca y opciones de exportación fáciles, HeyGen permite a las organizaciones producir y compartir rápidamente vídeos de formación consistentes para los empleados, apoyando viajes de aprendizaje a gran escala y ayudando a mantener a los equipos en forma.