Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo explicativo convincente de 60 segundos que muestre una nueva oferta de servicio para los miembros existentes del equipo, incorporando gráficos animados modernos y una música de fondo animada. Convierte un guion detallado en vídeo usando la función de texto a vídeo de HeyGen, asegurando claridad y accesibilidad con subtítulos/captions generados automáticamente.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo instructivo conciso de 30 segundos que actúe como una guía 'cómo hacer' para clientes que buscan soporte rápido sobre una característica específica del producto. Emplea un estilo visual directo y de apoyo, utilizando plantillas y escenas predefinidas de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para ensamblar rápidamente demostraciones claras grabadas en pantalla.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo formal de solución de aprendizaje corporativo de 90 segundos dirigido a gerentes de nivel medio, revisando procedimientos de cumplimiento actualizados. El estilo visual debe ser autoritario con gráficos claros y sin música de fondo que distraiga. Genera una locución precisa usando la función de generación de locuciones de HeyGen, y prepara el resultado final para varias plataformas internas usando el cambio de relación de aspecto y exportaciones.
Cómo Crear Vídeos de Formación de Nivel de Servicio

Transforma rápidamente tus directrices de servicio en vídeos instructivos atractivos usando avatares de AI, medios enriquecidos y herramientas de edición inteligentes para un desarrollo efectivo de empleados.

1
Step 1
Crea tu Guion de Formación
Comienza definiendo tus procesos de servicio y redactando un guion claro. Aprovecha la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir sin problemas tu contenido escrito en escenas de vídeo dinámicas.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de AI Atractivo
Mejora tu formación eligiendo entre una diversa selección de avatares de AI para presentar tu contenido. Personaliza su apariencia y voz para alinearse con la imagen profesional de tu marca.
3
Step 3
Incorpora Visuales y Subtítulos
Mejora la comprensión añadiendo visuales relevantes. Asegura accesibilidad y claridad utilizando los subtítulos/captions automáticos de HeyGen para tu formación de nivel de servicio.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Prepara tu vídeo de formación completado para su distribución usando la función de cambio de relación de aspecto de HeyGen. Exporta tu vídeo final para compartirlo sin problemas a través de plataformas internas o sistemas de gestión de aprendizaje.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación de nivel de servicio?

HeyGen te permite crear vídeos de formación de nivel de servicio sin esfuerzo al transformar guiones de texto en contenido de vídeo atractivo con avatares de AI y locuciones. Esto agiliza significativamente todo el proceso de producción de vídeo, permitiéndote desarrollar vídeos instructivos impactantes rápidamente.

¿Puede HeyGen usarse para varios tipos de vídeos instructivos?

Absolutamente. HeyGen es una herramienta versátil para generar una amplia gama de vídeos de formación, incluyendo la incorporación de empleados, demostraciones de productos, guías 'cómo hacer' y vídeos explicativos. Es una excelente solución para el aprendizaje corporativo y para ofrecer diversos tutoriales en vídeo para servicios.

¿Qué características hacen que HeyGen sea ideal para vídeos de desarrollo profesional de empleados?

HeyGen ofrece características avanzadas como avatares de AI personalizables, controles de marca para logotipos y colores, y subtítulos/captions automáticos, asegurando que tus vídeos de desarrollo profesional de empleados se vean pulidos y profesionales. Estas capacidades mejoran el compromiso para todos tus vídeos de formación en línea.

¿Qué tan rápido puedo producir vídeos de e-learning de alta calidad con HeyGen?

Con HeyGen, puedes pasar rápidamente del guion a la pantalla, reduciendo drásticamente el tiempo de producción para vídeos de e-learning. Aprovecha una vasta biblioteca de plantillas y avatares de AI para crear vídeos de formación de manera eficiente, entregando contenido de alta calidad sin necesidad de una amplia experiencia en edición de vídeo.

