Crea Vídeos de Introducción de Servicios: Impulsa Tu Negocio

Transforma fácilmente tus ideas en impresionantes vídeos de presentación de empresa utilizando la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen, simplificando la creación de tus vídeos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de presentación de empresa de 90 segundos dirigido a clientes a nivel empresarial, explicando un servicio de consultoría complejo con claridad y experiencia. La estética visual debe ser confiable y limpia, empleando animaciones sutiles y visualizaciones de datos, acompañadas de una narración autoritaria pero accesible. Incorpora los avatares de AI de HeyGen para presentar puntos clave y mejorar el compromiso del espectador, asegurando una identidad de marca profesional y coherente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de introducción de marca de 45 segundos para una agencia creativa, diseñado para atraer a potenciales clientes creativos y pequeñas empresas. Imagina un estilo visual vibrante y atractivo con cortes rápidos, gráficos atractivos y una música de fondo animada, todo transmitiendo innovación y dinamismo. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para configurar rápidamente una base de vídeo profesional y visualmente impactante que refleje las ofertas únicas de la agencia.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo introductorio detallado de 2 minutos presentando un nuevo servicio de software a nuevos usuarios y equipos técnicos, enfocándose en la facilidad de uso y las funcionalidades principales. El vídeo debe adoptar un estilo visual informativo, paso a paso, con grabaciones de pantalla claras y anotaciones útiles, acompañado de una voz en off amigable y orientadora. Utiliza los Subtítulos/captions de HeyGen para asegurar accesibilidad y claridad para todos los espectadores, especialmente en explicaciones técnicas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Introducción de Servicios

Crea vídeos de introducción de servicios atractivos sin esfuerzo para involucrar a tu audiencia y presentar claramente tus ofertas, mejorando la comprensión y conexión.

1
Step 1
Desarrolla Tu Narrativa de Vídeo
Comienza delineando los beneficios clave de tu servicio y escribiendo un guion claro. Utiliza la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar sin esfuerzo tu narrativa en contenido atractivo.
2
Step 2
Selecciona Tu Base Visual
Elige de la extensa biblioteca de Plantillas y escenas de HeyGen o un avatar de AI atractivo para establecer el tono visual perfecto para tu vídeo de introducción de servicio, utilizando plantillas personalizables.
3
Step 3
Incorpora Elementos de Marca
Aplica el aspecto único de tu empresa añadiendo tu logo y colores de marca usando los controles de Branding dedicados de HeyGen (logo, colores), asegurando una fuerte identidad de marca.
4
Step 4
Refina y Exporta Tu Mensaje
Mejora tu vídeo con generación de voz en off profesional y añade Subtítulos/captions para un mayor alcance. Exporta tu vídeo de introducción de servicio pulido, listo para transmitir tu mensaje de manera efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Servicios

Transforma testimonios de clientes en vídeos de AI atractivos, mostrando los beneficios tangibles y resultados positivos de tus servicios para generar confianza.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de introducción de servicios atractivos?

HeyGen te permite crear fácilmente vídeos introductorios profesionales, perfectos para mostrar tus servicios o empresa. Utiliza nuestras plantillas personalizables y herramientas impulsadas por AI para producir rápidamente un vídeo de introducción de marca que capte la atención.

¿Qué herramientas impulsadas por AI ofrece HeyGen para mejorar mis vídeos introductorios?

HeyGen proporciona capacidades avanzadas de AI como avatares de AI, texto a vídeo desde guion y generación de voz en off para elevar tus vídeos de presentación de empresa. También puedes añadir subtítulos/captions dinámicos automáticamente para accesibilidad y compromiso.

¿Puedo personalizar mi vídeo de introducción de marca con elementos de marca específicos en HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar tu logo, colores de marca e incluso crear animaciones de logo para una identidad de marca coherente. Esto asegura que tu experiencia con el creador de vídeos introductorios se alinee perfectamente con el estilo visual de tu empresa.

¿Qué opciones de salida están disponibles para mis vídeos introductorios creados con HeyGen?

HeyGen soporta varios formatos de aspecto y exportaciones de alta calidad, haciendo que tus vídeos introductorios creados sean adecuados para múltiples plataformas como YouTube. Puedes producir fácilmente tus vídeos de presentación de empresa y distribuirlos donde esté tu audiencia.

