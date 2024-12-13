Al crear vídeos de alta calidad y atractivos con HeyGen, puedes mejorar el tiempo de permanencia del contenido y el compromiso del usuario, que son señales positivas para los "resultados de búsqueda". Agregar subtítulos generados automáticamente también hace que tu contenido de vídeo sea más accesible y descubrible, apoyando directamente tus esfuerzos de "Optimización de Motores de Búsqueda" para "páginas web".