Sí, HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote incorporar sin problemas tu logotipo y colores personalizados directamente en tus vídeos educativos y vídeos instructivos. Esta capacidad te permite crear una apariencia profesional y coherente para tu contenido de fitness para personas mayores, perfecto para una aplicación de fitness o una lista de reproducción de vídeos dedicada.