HeyGen apoya la localización de contenido integral a través de la generación avanzada de voz en off y subtítulos automáticos, haciendo que la formación sobre concienciación de seguridad sea accesible para equipos diversos en todo el mundo. Esta capacidad asegura que tu mensaje crítico de seguridad se entregue y entienda consistentemente por todos los empleados, independientemente de su idioma nativo.