Crea Vídeos de Orientación de Seguridad que Involucren y Eduquen
Ofrece formación crítica sobre concienciación de seguridad con vídeos atractivos creados a partir de tu guion usando Texto a vídeo desde guion, mejorando el cumplimiento y la retención.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de 45 segundos para todo el personal, que sirva como un recordatorio anual sobre los requisitos de cumplimiento y los protocolos esenciales de Formación en Seguridad Laboral. Este vídeo debe presentar un estilo visual basado en escenarios, atractivo y con una voz amigable e informativa, aprovechando las Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente ejemplos impactantes del mundo real y reforzar las mejores prácticas.
Produce un vídeo de microaprendizaje de 30 segundos dirigido a empleados con conocimientos tecnológicos, proporcionando una actualización rápida sobre temas avanzados de formación en seguridad como la configuración de la autenticación multifactor. El estilo visual y de audio debe ser rápido y enérgico, con una voz directa, fácilmente generado usando la función de Texto a vídeo de HeyGen para una transferencia de conocimiento concisa y efectiva.
Diseña un vídeo de 90 segundos para líderes de equipo y gerentes, destinado a fomentar una cultura de seguridad sólida en toda la organización creando vídeos atractivos que destaquen la importancia de las medidas de seguridad proactivas. El vídeo debe emplear un estilo visual sofisticado y narrativo complementado por una voz convincente y autoritaria, mejorada a través de la generación de Voz en off de HeyGen para transmitir un mensaje poderoso.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Amplía el Alcance de la Formación en Seguridad.
Desarrolla eficientemente numerosos módulos de formación en seguridad y hazlos accesibles a una fuerza laboral global, asegurando una concienciación de seguridad integral.
Mejora el Compromiso con la Concienciación de Seguridad.
Aprovecha la AI para crear vídeos de orientación de seguridad dinámicos e interactivos que mejoren significativamente el compromiso de los empleados y la retención del conocimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de orientación de seguridad atractivos?
HeyGen revoluciona la creación de vídeos de orientación de seguridad utilizando avatares de AI y capacidades de texto a vídeo. Los usuarios pueden transformar rápidamente guiones en vídeos profesionales y atractivos, agilizando significativamente todo el proceso de producción para la formación y concienciación de seguridad.
¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar el compromiso de los empleados en la formación sobre concienciación de seguridad?
HeyGen mejora el compromiso de los empleados en la formación sobre concienciación de seguridad a través de avatares de AI expresivos, plantillas personalizables y la capacidad de integrar elementos interactivos. Estas características ayudan a transmitir conceptos de ciberseguridad de manera atractiva y fácil de entender, mejorando la retención del conocimiento.
¿Puede HeyGen apoyar los requisitos de cumplimiento y la consistencia de marca para el contenido de formación en seguridad?
Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar logotipos y colores personalizados en tus vídeos de formación en seguridad. Utilizar plantillas pre-diseñadas para la formación en seguridad laboral asegura que tu contenido cumpla con requisitos específicos de cumplimiento mientras mantiene la consistencia de marca en todas las iniciativas de incorporación y concienciación de empleados.
¿Cómo facilita HeyGen el despliegue global de vídeos de formación en seguridad?
HeyGen apoya la localización de contenido integral a través de la generación avanzada de voz en off y subtítulos automáticos, haciendo que la formación sobre concienciación de seguridad sea accesible para equipos diversos en todo el mundo. Esta capacidad asegura que tu mensaje crítico de seguridad se entregue y entienda consistentemente por todos los empleados, independientemente de su idioma nativo.