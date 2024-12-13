Sí, HeyGen mejora la accesibilidad de tus guías de configuración de SDK al admitir múltiples idiomas para locuciones y subtítulos generados automáticamente. Esto te permite llegar a una audiencia global de desarrolladores y asegurar que tu contenido técnico sea comprensible en todo el mundo. Nuestras herramientas de IA facilitan la localización fácil, rompiendo barreras lingüísticas para un compromiso del usuario integral.