Absolutamente, HeyGen mejora significativamente el impacto educativo de los vídeos de formación a través de la generación automática de subtítulos y subtítulos. Al asegurar que tus vídeos de patrulla de seguridad sean accesibles y fácilmente comprensibles, puedes involucrar más efectivamente a los jóvenes líderes y mejorar el aprendizaje en general.