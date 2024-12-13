Crea Vídeos de Orientación Escolar que Involucren a los Estudiantes
Produce vídeos de orientación escolar profesionales sin esfuerzo utilizando avatares de AI para dar la bienvenida a los nuevos estudiantes.
Para los estudiantes de primer año o de transferencia, se necesita un vídeo educativo de 60 segundos, presentando a los asesores académicos y las guías esenciales de 'recursos y cómo hacer'. Emplea la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para una entrega de información precisa y profesional, mejorando la claridad con subtítulos automáticos y visuales relevantes obtenidos de la biblioteca de medios/soporte de stock, presentado en un estilo informativo.
Desarrolla un vídeo de orientación virtual dinámico de 30 segundos para estudiantes potenciales y sus familias, con 'tours por el campus' animados y testimonios auténticos de estudiantes. Utiliza la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para obtener visuales atractivos y asegurar una visualización óptima en varios dispositivos con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, todo dentro de escenas personalizables para crear una experiencia energética y acogedora.
El nuevo personal docente y administrativo requiere un proceso de incorporación en vídeo práctico de 40 segundos, cubriendo preguntas frecuentes comunes y mensajes de bienvenida esenciales. Aprovecha la generación de voz en off de HeyGen para instrucciones claras y concisas y apoya el contenido a través de texto a vídeo desde el guion, asegurando accesibilidad para todos con subtítulos automáticos en un estilo visual profesional y limpio.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de orientación escolar atractivos?
Las herramientas de AI de HeyGen simplifican la creación de vídeos atractivos para orientaciones escolares. Utiliza avatares de AI y escenas personalizables para producir vídeos educativos profesionales rápidamente, eliminando la producción compleja. Esto hace de HeyGen un creador de vídeos educativos eficaz.
¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para vídeos educativos?
HeyGen ofrece amplias opciones para personalizar tu vídeo, incluyendo elementos de marca, gráficos y animaciones de texto. Personaliza fácilmente el contenido con nuestra edición de arrastrar y soltar para adaptarlo a las necesidades específicas de tu institución para cualquier vídeo educativo.
¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos con avatares de AI realistas y voces en off?
Absolutamente, HeyGen te permite crear vídeos con avatares de AI realistas y generación de voz en off natural. Esto mejora tus vídeos de orientación escolar, haciéndolos más dinámicos y personalizados para los nuevos estudiantes.
¿HeyGen proporciona plantillas de vídeo para acelerar la creación de contenido?
Sí, HeyGen ofrece una variedad de plantillas de vídeo diseñadas para acelerar tu creación de contenido como creador de vídeos educativos. Estas plantillas proporcionan un inicio rápido, permitiéndote crear vídeos profesionales fácilmente sin experiencia extensa en edición.