1

Step 1

Crea Tu Guion para el Contenido de Seguridad

Comienza delineando los mensajes clave de seguridad para tu programa de almuerzo escolar. Utiliza la función de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para transformar instantáneamente tu contenido escrito, cubriendo temas como el manejo de alimentos o la concienciación sobre alergias, en un borrador de vídeo fundamental para la seguridad en el almuerzo escolar.