Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Explora cómo revolucionar tus procesos de formación interna con videos de formación de AI en este perspicaz video de 2 minutos diseñado para departamentos de RRHH y formadores corporativos. Un sofisticado avatar de AI ofrece una voz en off calmada y autoritaria, explicando paso a paso cómo automatizar y mejorar tus videos de flujo de trabajo. El estilo visual es limpio e instructivo, utilizando gráficos animados y escenas de marca para transmitir eficazmente información compleja, destacando la integración perfecta de avatares de AI y generación avanzada de voz en off para contenido educativo convincente.
Prompt de Ejemplo 2
Aprende a crear videos de flujo de trabajo de programación que capturen la atención y fomenten el compromiso en este tutorial atractivo de 60 segundos, diseñado para equipos de marketing y propietarios de pequeñas empresas. Con transiciones dinámicas y una voz amigable y persuasiva, el video demostrará cómo integrar fácilmente descripciones optimizadas para SEO en tu rutina de publicación. Visualmente elegante y práctico, utilizará plantillas y escenas pre-diseñadas junto con subtítulos/captions generados automáticamente para mostrar cómo el contenido profesional y accesible puede programarse sin esfuerzo, mejorando tu presencia en línea.
Prompt de Ejemplo 3
Optimiza tu estrategia de publicación de videos multiplataforma con este dinámico video de 45 segundos, creado específicamente para gestores de redes sociales y agencias de marketing digital centradas en flujos de trabajo de programación eficientes. Con edición rápida, una banda sonora emocionante y llamadas a la acción claras, este video ilustrará rápidamente cómo adaptar contenido para varias plataformas. Mostrará la amplia biblioteca de medios/soporte de stock para una rápida integración de activos y la función de redimensionamiento y exportación de proporciones de aspecto, asegurando que tus videos se vean perfectos en todas partes, cada vez que se programen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Videos de Flujo de Trabajo de Programación

Agiliza tus procesos de programación generando fácilmente videos de flujo de trabajo completos y visualmente atractivos con herramientas impulsadas por AI.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Flujo de Trabajo
Desarrolla un guion claro que describa tu proceso de programación. Luego, selecciona un avatar de AI para narrar tus instrucciones usando la función de Texto a video desde guion de HeyGen.
2
Step 2
Añade Visuales y Voces en Off
Mejora tu video con imágenes o clips relevantes de la biblioteca de medios, y genera voces en off atractivas para explicar cada paso de tu proceso.
3
Step 3
Marca y Refina Tu Video
Aplica los colores y el logo de tu marca usando los controles de branding de HeyGen, y asegúrate de que tu video de flujo de trabajo luzca pulido con la función de subtítulos/captions.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Video
Exporta tu video final de flujo de trabajo en varios formatos de proporciones de aspecto usando las herramientas de redimensionamiento de HeyGen, asegurando que esté optimizado para cualquier plataforma de publicación de videos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Más Contenido Explicativo y de Flujo de Trabajo

.

Expande tu alcance creando fácilmente numerosos videos explicativos y de flujo de trabajo para educar y atraer a una audiencia global de manera eficiente.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la Programación Automatizada de Videos de YouTube y la publicación de videos?

HeyGen simplifica tu proceso de publicación de videos permitiendo la integración directa para la Programación Automatizada de Videos de YouTube. Puedes crear videos fácilmente con avatares de AI y luego programarlos para su publicación, completos con descripciones y etiquetas optimizadas para SEO.

¿Puede HeyGen ayudar a crear videos de flujo de trabajo atractivos y videos de formación de AI?

Sí, HeyGen te permite crear videos de flujo de trabajo de programación altamente efectivos y Videos de Formación de AI de manera eficiente. Aprovecha nuestros avatares de AI y el generador de Texto a video para producir rápidamente contenido atractivo que aclare procesos complejos o Automatice Sesiones de Formación.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para la optimización y descubrimiento de videos?

HeyGen proporciona herramientas robustas para la optimización de videos, incluyendo Generación de Metadatos de AI para ayudar a crear descripciones y etiquetas optimizadas para SEO para tu contenido. Esto asegura que tus videos de flujo de trabajo logren la máxima visibilidad al publicarse.

¿Cómo puede HeyGen mejorar la calidad y el branding de mis esfuerzos de creación de videos?

HeyGen te permite mejorar significativamente la creación de videos con voces en off profesionales, subtítulos automáticos y escenas de marca personalizables. Estas características aseguran que tus videos de flujo de trabajo de programación mantengan una apariencia consistente, de alta calidad y profesional, reflejando la identidad de tu marca.

