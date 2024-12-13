HeyGen es ideal para producir contenido consistente y atractivo para la formación continua en seguridad, incluyendo la formación en inspección de andamios y la difusión de consejos de seguridad. Con escenas de vídeo personalizables y avatares de IA, HeyGen asegura que tus mensajes sean claros, profesionales y fácilmente entendidos por tu equipo.