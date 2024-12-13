La plataforma flexible de HeyGen hace que la actualización de los SOP de Saneamiento sea sencilla. Con el Generador de Texto a Vídeo y herramientas impulsadas por IA, puedes modificar rápidamente guiones y regenerar secciones de tu documentación en vídeo, asegurando que tus procedimientos estén siempre actualizados para los planes HACCP y la prevención de contaminación.