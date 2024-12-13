Crea Vídeos de Cumplimiento de Sanciones Sin Esfuerzo
Optimiza tu programa de cumplimiento de sanciones con formación atractiva, utilizando avatares de IA profesionales.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo informativo de 90 segundos dirigido a la alta dirección y a los equipos legales, que describa claramente las directrices actuales de la OFAC y sus implicaciones para el cumplimiento de sanciones. Este vídeo debe emplear un estilo visual profesional y basado en datos, complementado por una voz en off autoritaria y precisa. Aprovecha la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para garantizar precisión y consistencia en la presentación de información compleja.
Produce un vídeo instructivo de 45 segundos dirigido al personal de primera línea involucrado en transacciones, demostrando estrategias prácticas de evaluación de riesgos y enfatizando la importancia de la debida diligencia. El estilo visual debe ser atractivo con animaciones basadas en escenarios, apoyado por una voz en off conversacional y clara. Utiliza las Plantillas y escenas de HeyGen para construir ejemplos del mundo real que resuenen con la audiencia.
Crea un vídeo de actualización de 75 segundos para empleados existentes que necesiten un repaso sobre las políticas actualizadas dentro del programa de cumplimiento de sanciones de la empresa, abordando específicamente los nuevos controles de exportación. Este vídeo debe presentar un estilo visual moderno y dinámico y una voz en off segura y articulada. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para asegurar una entrega de audio consistente y profesional para todas las actualizaciones de políticas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea más vídeos de formación en cumplimiento de sanciones.
Produce rápidamente vídeos de cumplimiento de sanciones y cursos de formación completos para educar eficazmente a una fuerza laboral global.
Aumenta el compromiso y la retención en la formación de cumplimiento de sanciones.
Mejora el compromiso de los aprendices y la retención de conocimientos para información crítica de cumplimiento de sanciones utilizando vídeos impulsados por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos efectivos de cumplimiento de sanciones para la formación?
La plataforma de vídeo impulsada por IA de HeyGen te permite crear vídeos atractivos de cumplimiento de sanciones utilizando nuestro Generador de Texto a Vídeo y avatares de IA personalizables. Esto agiliza la producción de materiales de formación vitales para tu organización.
¿Puede HeyGen ayudar en el desarrollo de un programa integral de cumplimiento de sanciones?
HeyGen capacita a las organizaciones para desarrollar programas sólidos de cumplimiento de sanciones produciendo rápidamente contenido de vídeo claro y consistente que explica las directrices de la OFAC y otros requisitos normativos. Esto apoya una gestión de riesgos efectiva y la adhesión a las políticas.
¿Qué características ofrece HeyGen para asegurar la eficiencia en el cumplimiento normativo global?
HeyGen mejora el cumplimiento normativo global al permitir la creación rápida de contenido de vídeo relacionado con la debida diligencia con características como subtítulos autogenerados y la capacidad de traducir vídeos. Esto asegura que tu mensaje llegue a audiencias diversas de manera efectiva y eficiente.
¿Por qué deberían las organizaciones usar HeyGen para sus necesidades de cumplimiento de sanciones?
Las organizaciones se benefician de la capacidad de HeyGen para simplificar temas complejos relacionados con el cumplimiento de sanciones, controles de exportación y sanciones comerciales. Permite el despliegue rápido de comunicaciones de vídeo consistentes, mejorando la comprensión de las estrategias de evaluación de riesgos en los equipos.