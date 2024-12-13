Crea Vídeos de Orientación para el Salón para una Formación de Personal Sin Problemas

Mejora la retención de conocimiento de los empleados y simplifica tu proceso de incorporación con vídeos atractivos creados usando poderosos avatares de AI.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Se necesita un vídeo instructivo de 90 segundos sobre políticas y procedimientos para todo el personal del salón, que describa las pautas operativas clave para mejorar la retención del conocimiento. Este vídeo debe utilizar un estilo visual limpio con superposiciones de texto concisas y una voz en off amigable pero autoritaria, fácilmente generada usando capacidades de texto a vídeo desde el guion, para explicar los protocolos cruciales de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo de formación dinámico de 2 minutos adaptado para estilistas experimentados del salón, mostrando técnicas avanzadas o nuevas aplicaciones de productos como un vídeo de formación atractivo. El estilo visual y de audio debe ser moderno y centrado en la demostración, con una voz en off experta, creada usando generación de voz en off, explicando detalles intrincados, asegurando una formación efectiva de los empleados.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo explicativo elegante de 45 segundos para la gestión del salón y el personal, articulando los valores de la marca del salón y la filosofía de servicio al cliente usando controles de marca. El vídeo debe tener una identidad visual consistente y un tono cálido y acogedor, haciendo uso efectivo de plantillas y escenas pre-diseñadas para un aspecto y sensación profesional. Esto reforzará el atractivo único del salón.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Orientación para el Salón

Transforma la incorporación de tu salón con vídeos de orientación atractivos y profesionales que aseguran una comunicación clara y una formación efectiva de los empleados.

1
Step 1
Prepara Tu Guion
Pega fácilmente tus políticas y procedimientos existentes del salón, o redacta nuevo contenido directamente en HeyGen. Nuestra plataforma utiliza tecnología de "texto a vídeo desde el guion" para transformar tus palabras en un vídeo dinámico, ideal para tus "Vídeos de Políticas y Procedimientos".
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de AI
Mejora el compromiso eligiendo de una diversa biblioteca de "avatares de AI" para presentar tu contenido de orientación. Esto añade un toque profesional y personal a tus vídeos de "formación de empleados".
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Asegura la consistencia de la marca aplicando el logo y los colores de tu salón usando nuestros "controles de marca". Esta "personalización de vídeo" fortalece tu identidad y profesionalismo a lo largo de la experiencia de orientación.
4
Step 4
Genera y Comparte
Con un clic, tu vídeo completo de orientación se genera, completo con "voces en off de AI". Exporta tu salida profesional del "Generador de Vídeos de Formación para el Salón", listo para agilizar tu "proceso de incorporación" y mejorar la retención de conocimiento.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclarar Políticas y Procedimientos

Transforma políticas complejas del salón, pautas de seguridad y protocolos de servicio en vídeos claros y fáciles de entender para un aprendizaje rápido y efectivo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica el Generador de Vídeos de AI de HeyGen la creación de vídeos de orientación para el salón?

HeyGen utiliza tecnología avanzada de Generador de Vídeos de AI, incluyendo avatares de AI y texto a vídeo desde el guion, para producir rápidamente vídeos de orientación para el salón de manera profesional. Este proceso simplificado te permite transformar tu contenido de formación en experiencias visuales atractivas con facilidad.

¿Puede HeyGen ayudarnos a personalizar nuestros vídeos de formación para empleados?

Absolutamente. HeyGen ofrece amplias opciones de personalización de vídeos y controles de marca, permitiéndote integrar tu logo, colores de marca y estética única en tus vídeos de formación atractivos. Utiliza nuestras plantillas y escenas para mantener un aspecto profesional y consistente en todos tus Vídeos de Políticas y Procedimientos.

¿HeyGen admite voces en off multilingües para la formación global de empleados?

Sí, HeyGen mejora significativamente la formación global de empleados con voces en off multilingües robustas y voces en off de AI de alta calidad. Nuestra plataforma también incluye un Generador de Subtítulos de AI, asegurando que tu contenido sea accesible y comprendido por una fuerza laboral diversa, sin importar su idioma.

¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar la retención de conocimiento durante la formación de empleados?

HeyGen ayuda a crear vídeos de formación altamente atractivos que son cruciales para una retención de conocimiento efectiva durante el proceso de incorporación. Al transformar materiales estáticos en contenido dinámico con un Generador de Vídeos de AI, los empleados tienen más probabilidades de absorber y recordar información importante, como los Vídeos de Políticas y Procedimientos.

