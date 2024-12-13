Crea Vídeos de Formación del Proceso de Ventas que Generen Resultados

Empodera a tus equipos de ventas con formación atractiva y estandarizada. Crea contenido convincente fácilmente usando plantillas y escenas predefinidas para una incorporación más rápida.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para un módulo de microaprendizaje dinámico de 45 segundos creado para equipos de ventas existentes, enfócate en mejorar el conocimiento del producto. Imagina una presentación visualmente rica con una música de fondo animada, utilizando los avatares de AI de HeyGen y subtítulos/captions para ofrecer actualizaciones esenciales del producto de manera concisa y memorable.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de formación basado en escenarios de 60 segundos para profesionales de ventas experimentados sobre el manejo avanzado de objeciones. El vídeo debe adoptar un estilo visual conversacional y profesional con una voz en off calmante pero persuasiva, demostrando técnicas efectivas usando las plantillas y escenas de HeyGen y la generación de voz en off para diversos ejemplos y narraciones.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un resumen moderno de estilo infográfico de 30 segundos destinado a gerentes de ventas y líderes de equipo, con el objetivo de mejorar la alineación del equipo a lo largo de todo el ciclo de ventas. La voz nítida y autoritaria en este vídeo se beneficiaría enormemente del soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para obtener visuales atractivos y el redimensionamiento y exportación de la relación de aspecto para una distribución sin esfuerzo a través de varias plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Formación del Proceso de Ventas

Empodera a tu equipo de ventas con formación atractiva y estandarizada. Produce rápidamente vídeos efectivos que mejoren el conocimiento del producto y la alineación del equipo.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla y Esquema
Comienza eligiendo entre las diversas "Plantillas y escenas" de HeyGen para estructurar tu contenido de manera efectiva. Esquematiza los pasos principales de tu "proceso de ventas", asegurando claridad y concisión para tu formación.
2
Step 2
Crea Contenido de Vídeo Atractivo
Transforma tu guion en una "creación de vídeo" dinámica usando HeyGen. Aprovecha los "avatares de AI" realistas para narrar y explicar conceptos de ventas complejos de manera efectiva.
3
Step 3
Aplica la Marca y Refina tu Mensaje
Aplica tus "herramientas de marca" únicas con logotipos y colores personalizados usando los "Controles de marca" de HeyGen. Mejora la claridad con "Subtítulos/captions" para reforzar los mensajes clave.
4
Step 4
Exporta y Comparte para Impacto
Una vez completado, "Exporta" tus vídeos de formación con el "Redimensionamiento y exportación de la relación de aspecto" de HeyGen para una visualización óptima. Comparte sin problemas a través de tu LMS o plataformas internas para llegar a tus "equipos de ventas" de manera eficiente.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Contenido de Ventas Motivacional

Desarrolla contenido de vídeo inspirador para motivar a los equipos de ventas, reforzar las mejores prácticas e impulsar la adopción de nuevos procesos de ventas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación del proceso de ventas para mi equipo?

HeyGen permite a los equipos de ventas crear rápidamente vídeos de formación del proceso de ventas utilizando avatares de AI y capacidades de texto a vídeo, eliminando la producción de vídeo compleja. Esto agiliza la creación de vídeos educativos atractivos para la incorporación y el conocimiento continuo del producto.

¿Qué hace que HeyGen sea efectivo para la formación de ventas estandarizada y la retención del aprendizaje?

HeyGen proporciona plantillas y controles de marca, permitiendo la creación de vídeos de formación de ventas estandarizados que aseguran un mensaje consistente en todo tu equipo de ventas. Este enfoque, combinado con formatos de vídeo dinámicos, mejora significativamente la retención del aprendizaje para procesos de ventas críticos.

¿Cómo ayuda HeyGen a crear rápidamente vídeos atractivos de conocimiento del producto y de incorporación?

HeyGen te permite crear rápidamente vídeos atractivos de conocimiento del producto y de incorporación utilizando avatares de AI y plantillas prediseñadas, transformando guiones en contenido de formación profesional. Esto asegura que tus equipos de ventas reciban información actualizada y atractiva sin esfuerzos extensos de producción de vídeo.

¿Es HeyGen una solución rentable para la creación escalable de vídeos para la habilitación de ventas?

HeyGen ofrece una manera altamente eficiente de escalar la creación de vídeos para la habilitación de ventas, minimizando la necesidad de equipos costosos o experiencia extensa en edición de vídeo. Al aprovechar la AI, las empresas pueden producir numerosos vídeos de formación, convirtiéndolo en una opción rentable para los equipos de ventas modernos.

