Crea Vídeos de Habilitación de Ventas Sin Esfuerzo

Transforma rápidamente tu formación en ventas y demostraciones de productos generando vídeos desde guiones con AI.

458/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos dirigido a líderes de equipos de ventas y formadores, ilustrando el proceso sin esfuerzo de crear módulos de formación en ventas efectivos. El estilo visual y de audio debe ser informativo y amigable, incorporando música de fondo corporativa y una voz en off atractiva. Muestra cómo las Plantillas y escenas de HeyGen simplifican la creación de vídeos y cómo los Subtítulos/captions aseguran la accesibilidad para todos los aprendices.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo conciso de 30 segundos dirigido a gerentes de ventas internacionales y equipos de marketing, mostrando el poder de producir vídeos de habilitación de ventas multilingües. El vídeo necesita un estilo visual dinámico e inspirado globalmente con música motivadora, demostrando la robusta generación de Voz en off de HeyGen para diferentes idiomas y su función de redimensionamiento y exportación de Relación de aspecto para diversas plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo pulido de 50 segundos para creadores de contenido de ventas y marketing, enfatizando la facilidad de desarrollar vídeos de habilitación de ventas alineados con la marca. Visualmente, el vídeo debe ser elegante y alineado con la marca, acompañado de una banda sonora profesional y una narración segura, destacando cómo la extensa Biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen mejora la creación de contenido y su funcionalidad de Texto a vídeo desde guion acelera la producción.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Habilitación de Ventas

Aprovecha una plataforma de vídeo AI para crear rápidamente vídeos de habilitación de ventas profesionales que entrenen eficazmente a tu equipo, muestren productos y aumenten el compromiso.

1
Step 1
Elige una Plantilla o Comienza con un Guion
Selecciona de una biblioteca de plantillas profesionales o pega tu guion de vídeo de demostración de producto para comenzar a crear rápidamente vídeos de habilitación de ventas impactantes.
2
Step 2
Añade Avatares y Voces de AI
Mejora tu mensaje seleccionando un avatar de AI para presentar tu contenido. Elige entre diversas voces y estilos para asegurar una comunicación clara.
3
Step 3
Personaliza con Elementos de Marca y Subtítulos
Incorpora la marca de tu empresa, añade subtítulos profesionales para accesibilidad e integra medios relevantes para alinear tus vídeos con la identidad de tu marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte tus Vídeos
Finaliza tus vídeos de habilitación de ventas, luego expórtalos en varios formatos y compártelos directamente con tu equipo de ventas para potenciar sus esfuerzos de manera eficiente.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

.

Desarrolla vídeos de éxito de clientes convincentes con AI, proporcionando una prueba social poderosa que ayuda a los equipos de ventas a cerrar tratos más rápido y construir confianza.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de habilitación de ventas de manera eficiente?

La plataforma de vídeo AI de HeyGen te permite crear vídeos de habilitación de ventas de alta calidad a partir de un simple guion utilizando avatares de AI y tecnología de texto a vídeo, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo de producción de vídeo.

¿Puedo personalizar el aspecto y la sensación de mis vídeos de formación en ventas con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen te permite personalizar completamente tu contenido de vídeo con kits de marca, plantillas y avatares de AI. Puedes integrar tu logotipo, colores y elementos de la biblioteca de vídeos de stock para mantener la coherencia de la marca en todos tus vídeos de formación en ventas y demostraciones de productos.

¿HeyGen admite la creación de vídeos de habilitación de ventas multilingües?

Sí, HeyGen admite la creación de vídeos multilingües con diversas voces en off y subtítulos automáticos para llegar a una audiencia global. Incluso puedes utilizar la clonación de voz AI para mensajes personalizados en varios idiomas, ampliando tu alcance de habilitación de ventas.

¿Qué características específicas ofrece HeyGen para crear vídeos de demostración de productos atractivos?

HeyGen ofrece características como grabación de pantalla y conversión de documentos a vídeo, junto con plantillas personalizables y una biblioteca de medios, lo que facilita la creación de vídeos de demostración de productos atractivos. Estas herramientas agilizan el proceso de edición de vídeo, permitiéndote centrarte en tu mensaje.

