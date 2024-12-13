Sí, HeyGen es una excelente solución para adaptar manuales de seguridad existentes o presentaciones de PowerPoint en vídeos. Simplemente introduce tu texto, y la AI de HeyGen generará vídeos de formación en seguridad dinámicos con avatares de AI y voces en off sincronizadas. Esto te permite crear rápidamente vídeos de repaso de seguridad y actualizar módulos de formación sin una extensa producción de vídeo.