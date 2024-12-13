Crea Vídeos de Repaso de Seguridad que Involucran y Educan
Asegura la seguridad en el lugar de trabajo conforme a OSHA/WHS y mejora la formación de los empleados. Produce rápidamente vídeos atractivos y totalmente personalizados desde el guion usando texto a vídeo.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo de formación en seguridad personalizado de 60 segundos dirigido a nuevos empleados en un entorno de oficina, describiendo los procedimientos de evacuación de emergencia y la configuración ergonómica del puesto de trabajo. Este vídeo totalmente personalizado debe emplear una estética profesional y limpia con gráficos animados útiles y una voz calmada y tranquilizadora, fácilmente producido al introducir tu guion directamente en HeyGen para la conversión de texto a vídeo desde el guion.
Produce un vídeo de actualización rápida de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas, enfatizando los cambios recientes en el cumplimiento de OSHA/WHS relevantes para su industria. El estilo visual debe presentar cortes rápidos y texto informativo en pantalla, entregado con un tono conciso y enérgico, utilizando las plantillas y escenas listas para usar de HeyGen para ensamblar rápidamente una solución efectiva de creador de vídeos de seguridad.
Desarrolla un vídeo instructivo de 75 segundos para técnicos de servicio de campo remoto, demostrando el manejo seguro de materiales peligrosos y las verificaciones adecuadas del equipo. Este vídeo de seguridad debe incorporar escenarios realistas y demostraciones prácticas, acompañado de instrucciones habladas claras y subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la comprensión en diversas condiciones de trabajo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Aumenta el Compromiso en la Formación en Seguridad.
Fomenta una mejor comprensión y retención de la información crítica de seguridad para todos los empleados.
Escala la Creación de Formación en Seguridad.
Produce eficientemente una gama más amplia de vídeos de repaso de seguridad para llegar a todos los empleados, independientemente de su ubicación.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo permite HeyGen la creación de vídeos de formación en seguridad personalizados?
HeyGen te permite crear vídeos de formación en seguridad totalmente personalizados con facilidad. Aprovecha los avatares de AI y la tecnología de texto a vídeo para transformar tus guiones en contenido profesional y atractivo. Nuestra plataforma simplifica la producción de vídeos, haciendo sencillo generar Vídeos de Formación en Seguridad Personalizados que se alineen perfectamente con las necesidades de tu organización.
¿Puede HeyGen ayudar a hacer vídeos de seguridad atractivos de manera efectiva?
Absolutamente, HeyGen está diseñado para ayudarte a crear increíbles vídeos de formación en seguridad que involucren a los aprendices y den vida a las lecciones. Utilizando avatares de AI, voces en off profesionales y escenas dinámicas, HeyGen asegura que tus vídeos de seguridad sean cautivadores e impactantes para la formación de empleados. Este enfoque hace que la información de seguridad compleja sea más digerible y memorable.
¿Qué características de HeyGen simplifican el proceso de producción de vídeos de seguridad?
HeyGen ofrece potentes herramientas de edición y una interfaz intuitiva para simplificar la producción de vídeos de seguridad. Con características como texto a vídeo, plantillas personalizables y una rica biblioteca de medios, puedes crear eficientemente vídeos de seguridad profesional en línea. Exporta y comparte fácilmente tu contenido a través de varias plataformas, haciendo de HeyGen un completo creador de vídeos de seguridad.
¿Es HeyGen adecuado para convertir manuales de seguridad existentes en vídeo?
Sí, HeyGen es una excelente solución para adaptar manuales de seguridad existentes o presentaciones de PowerPoint en vídeos. Simplemente introduce tu texto, y la AI de HeyGen generará vídeos de formación en seguridad dinámicos con avatares de AI y voces en off sincronizadas. Esto te permite crear rápidamente vídeos de repaso de seguridad y actualizar módulos de formación sin una extensa producción de vídeo.