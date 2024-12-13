Crea Vídeos de Repaso de Seguridad que Involucran y Educan

Asegura la seguridad en el lugar de trabajo conforme a OSHA/WHS y mejora la formación de los empleados. Produce rápidamente vídeos atractivos y totalmente personalizados desde el guion usando texto a vídeo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de formación en seguridad personalizado de 60 segundos dirigido a nuevos empleados en un entorno de oficina, describiendo los procedimientos de evacuación de emergencia y la configuración ergonómica del puesto de trabajo. Este vídeo totalmente personalizado debe emplear una estética profesional y limpia con gráficos animados útiles y una voz calmada y tranquilizadora, fácilmente producido al introducir tu guion directamente en HeyGen para la conversión de texto a vídeo desde el guion.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de actualización rápida de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas, enfatizando los cambios recientes en el cumplimiento de OSHA/WHS relevantes para su industria. El estilo visual debe presentar cortes rápidos y texto informativo en pantalla, entregado con un tono conciso y enérgico, utilizando las plantillas y escenas listas para usar de HeyGen para ensamblar rápidamente una solución efectiva de creador de vídeos de seguridad.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo instructivo de 75 segundos para técnicos de servicio de campo remoto, demostrando el manejo seguro de materiales peligrosos y las verificaciones adecuadas del equipo. Este vídeo de seguridad debe incorporar escenarios realistas y demostraciones prácticas, acompañado de instrucciones habladas claras y subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la comprensión en diversas condiciones de trabajo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Cómo Crear Vídeos de Repaso de Seguridad

Crea eficientemente vídeos de repaso de seguridad atractivos y conformes a OSHA/WHS usando la potente AI de HeyGen, asegurando que tu fuerza laboral esté informada y la seguridad en el lugar de trabajo sea primordial.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Redacta tu Contenido
Comienza seleccionando una plantilla de vídeo prediseñada de nuestra biblioteca o introduce directamente tu guion de repaso de seguridad. Utiliza la capacidad de texto a vídeo desde el guion de HeyGen para generar instantáneamente las escenas iniciales.
2
Step 2
Personaliza con Avatares de AI y Marca
Mejora tu mensaje eligiendo entre diversos avatares de AI para presentar tu información. Integra los controles de marca de tu empresa, incluidos logotipos y colores, para crear una experiencia de vídeo totalmente personalizada.
3
Step 3
Añade Subtítulos y Refina Detalles
Asegura claridad y accesibilidad para todos los empleados añadiendo subtítulos/captions a tus vídeos de repaso de seguridad. Usa las herramientas de edición integradas para refinar los tiempos y los visuales para un impacto óptimo en la seguridad en el lugar de trabajo.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Formación en Seguridad
Una vez finalizado, exporta tus vídeos de formación en seguridad en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Esto asegura un intercambio sin problemas y ayuda a cumplir con los requisitos regulatorios en toda tu organización.

Simplifica Procedimientos de Seguridad Complejos

Transforma directrices de seguridad intrincadas en vídeos fáciles de entender, mejorando el cumplimiento y la conciencia.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo permite HeyGen la creación de vídeos de formación en seguridad personalizados?

HeyGen te permite crear vídeos de formación en seguridad totalmente personalizados con facilidad. Aprovecha los avatares de AI y la tecnología de texto a vídeo para transformar tus guiones en contenido profesional y atractivo. Nuestra plataforma simplifica la producción de vídeos, haciendo sencillo generar Vídeos de Formación en Seguridad Personalizados que se alineen perfectamente con las necesidades de tu organización.

¿Puede HeyGen ayudar a hacer vídeos de seguridad atractivos de manera efectiva?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para ayudarte a crear increíbles vídeos de formación en seguridad que involucren a los aprendices y den vida a las lecciones. Utilizando avatares de AI, voces en off profesionales y escenas dinámicas, HeyGen asegura que tus vídeos de seguridad sean cautivadores e impactantes para la formación de empleados. Este enfoque hace que la información de seguridad compleja sea más digerible y memorable.

¿Qué características de HeyGen simplifican el proceso de producción de vídeos de seguridad?

HeyGen ofrece potentes herramientas de edición y una interfaz intuitiva para simplificar la producción de vídeos de seguridad. Con características como texto a vídeo, plantillas personalizables y una rica biblioteca de medios, puedes crear eficientemente vídeos de seguridad profesional en línea. Exporta y comparte fácilmente tu contenido a través de varias plataformas, haciendo de HeyGen un completo creador de vídeos de seguridad.

¿Es HeyGen adecuado para convertir manuales de seguridad existentes en vídeo?

Sí, HeyGen es una excelente solución para adaptar manuales de seguridad existentes o presentaciones de PowerPoint en vídeos. Simplemente introduce tu texto, y la AI de HeyGen generará vídeos de formación en seguridad dinámicos con avatares de AI y voces en off sincronizadas. Esto te permite crear rápidamente vídeos de repaso de seguridad y actualizar módulos de formación sin una extensa producción de vídeo.

