Crea Vídeos de Orientación sobre Seguridad con Presentadores de AI

Diseña rápidamente vídeos de formación en seguridad atractivos con avatares de AI para mejorar la comprensión y el cumplimiento de los empleados.

482/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de seguridad en el lugar de trabajo de 60 segundos dirigido a empleados de oficina, cubriendo temas como ergonomía y salidas de emergencia. Este vídeo debe adoptar un tono amigable y ligeramente humorístico con gráficos animados y una narración clara y calmada para hacer que los vídeos de formación cruciales para empleados sean más agradables. La función de Texto a vídeo de HeyGen desde el guion permitirá una rápida generación de contenido a partir de manuales de seguridad existentes.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conciso de 30 segundos sobre seguridad en el laboratorio para estudiantes de ciencias universitarios, centrado en el manejo de productos químicos y procedimientos de emergencia. El estilo debe ser educativo y profesional, con demostraciones visuales claras y paso a paso y una narración directa para reforzar las pautas críticas de seguridad. Utiliza las Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una visión general profesional e informativa.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo informativo de 50 segundos para ayudar a los propietarios de pequeñas empresas y departamentos de RRHH a crear vídeos de orientación sobre seguridad que sean tanto atractivos como informativos. La estética visual debe ser moderna y limpia, con texto animado y diagramas, acompañado de una voz profesional y tranquilizadora para transmitir procedimientos de seguridad complejos. Asegura la accesibilidad empleando la funcionalidad de Subtítulos/captions de HeyGen para llegar a una audiencia más amplia.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Orientación sobre Seguridad

Simplifica la producción de vídeos esenciales de orientación sobre seguridad para tu fuerza laboral con potentes herramientas de AI, asegurando una formación atractiva y conforme.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Redacta tu mensaje esencial de seguridad, luego utiliza la capacidad de Texto a vídeo desde el guion de HeyGen para transformar automáticamente tu texto escrito en un vídeo dinámico, dando vida a tus "vídeos de seguridad".
2
Step 2
Selecciona tu Presentador y Plantilla
Elige entre una amplia gama de avatares de AI para transmitir tu mensaje, o selecciona de las extensas Plantillas y escenas de HeyGen para establecer la base de tus "vídeos de formación en seguridad" de manera rápida y profesional.
3
Step 3
Aplica Elementos de Branding
Mejora el profesionalismo de tu vídeo incorporando el logo y los colores de tu empresa utilizando los controles de Branding de HeyGen (logo, colores), reforzando la identidad y consistencia de tus "vídeos de seguridad en el lugar de trabajo".
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tus "vídeos de formación para empleados" y expórtalos en varios formatos de aspecto utilizando el redimensionamiento y exportaciones de Aspecto de HeyGen, haciéndolos listos para su distribución inmediata a los miembros de tu equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Información de Seguridad Compleja

.

Simplifica las pautas y procedimientos de seguridad complejos en vídeos fáciles de entender para mejorar el cumplimiento.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de orientación sobre seguridad atractivos?

HeyGen utiliza presentadores de AI y un creador de vídeos intuitivo para transformar guiones en "vídeos de formación en seguridad" dinámicos. Con "plantillas de vídeo" y "avatares de AI", puedes producir rápidamente "vídeos de formación para empleados" que aumentan el compromiso y la retención de información.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para los vídeos de seguridad en el lugar de trabajo?

HeyGen ofrece amplias "herramientas de personalización y branding", permitiéndote incorporar el logo de tu empresa, colores y elementos visuales específicos. Esto asegura que tus "vídeos de salud y seguridad" se alineen perfectamente con la identidad de tu marca, incluso para contenido especializado como un "vídeo de seguridad en el laboratorio".

¿Puedo producir rápidamente contenido de Vídeo de Orientación sobre Seguridad en la Construcción con HeyGen?

Sí, la "interfaz fácil de usar" de HeyGen y las "plantillas de vídeo" hacen que sea increíblemente eficiente "crear vídeos de seguridad". Puedes aprovechar las capacidades de texto a vídeo desde el guion y los presentadores de AI para generar "orientaciones de seguridad" profesionales sin necesidad de un amplio conocimiento de producción.

¿Cómo mejoran los presentadores de AI de HeyGen los vídeos de formación en seguridad?

Los avanzados "presentadores de AI" de HeyGen dan vida a tus "vídeos de formación en seguridad" con narraciones realistas y una entrega expresiva. Esta tecnología hace que sea sencillo "crear vídeos de seguridad" que sean tanto informativos como cautivadores para tu audiencia.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo