Crea Vídeos de Cumplimiento de Seguridad: Reduce Incidentes Ahora
Asegura formación conforme a OSHA/WHS y reduce incidentes con vídeos profesionales que presentan avatares de AI, entregando mensajes claros y atractivos.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Para los empleados existentes que necesitan un repaso de 45 segundos sobre protocolos específicos de operación de equipos, es esencial un vídeo de formación en seguridad personalizado. Este vídeo debe presentar visuales realistas basados en escenarios con instrucciones claras y concisas, promoviendo efectivamente la seguridad en el lugar de trabajo. Con HeyGen, los usuarios pueden aprovechar la función de Texto a vídeo desde el guion para una creación de contenido eficiente y el soporte de biblioteca de medios/stock para activos visuales atractivos.
Empodera a los propietarios de pequeñas empresas para integrar rápidamente al personal en las reglas fundamentales de seguridad y reducir incidentes produciendo un vídeo dinámico de 30 segundos para crear vídeos de cumplimiento de seguridad. Esta pieza requiere un montaje rápido con visuales impactantes y música de fondo motivadora. HeyGen permite un desarrollo rápido utilizando sus Plantillas y escenas, y se pueden integrar Subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad.
La producción integral de vídeos de seguridad para la formación anual conforme a OSHA/WHS, dirigida a gerentes de seguridad y profesionales de RRHH, se puede lograr con un vídeo de 90 segundos. Este contenido exige un tono profesional y autoritario, con gráficos claros y una apariencia de marca consistente. HeyGen empodera a los creadores para maximizar el impacto utilizando avatares de AI para presentadores creíbles y redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para un despliegue versátil en todas las plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Escala la Formación en Seguridad y Llega a Más Empleados.
Produce rápidamente vídeos de formación en seguridad completos para educar efectivamente a una amplia fuerza laboral en varias ubicaciones.
Mejora el Compromiso y la Retención en la Formación en Seguridad.
Aprovecha la AI para crear vídeos de formación en seguridad atractivos, mejorando la comprensión y asegurando que la información crítica sea retenida por los aprendices.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo hace HeyGen que los vídeos de formación en seguridad sean más atractivos y efectivos?
HeyGen te permite crear vídeos de formación atractivos con anfitriones avatares de AI y diversas plantillas. Esto ayuda a transformar vídeos complejos de cumplimiento de seguridad en contenido atractivo que capta la atención y mejora la retención de conocimiento para tu fuerza laboral.
¿Es posible producir vídeos de formación en seguridad personalizados adaptados a las necesidades específicas de mi empresa?
Absolutamente. HeyGen te permite producir vídeos de formación en seguridad personalizados utilizando texto a vídeo desde tus guiones, incorporando tu marca y utilizando una amplia gama de activos. Esto asegura que tus vídeos de inducción laboral estén perfectamente alineados con los requisitos de tu organización.
¿Cuáles son los beneficios de usar los avatares de AI de HeyGen para vídeos de orientación en seguridad?
Los anfitriones avatares de AI de HeyGen proporcionan un presentador consistente y profesional para tus vídeos de orientación en seguridad sin la necesidad de cámaras o actores. Ayudan a agilizar la producción de vídeos de seguridad, haciéndola más rápida y asequible para actualizar y distribuir vídeos vitales de formación en salud y seguridad laboral.
¿Cómo puede HeyGen ayudar en la creación de vídeos de formación conforme a OSHA/WHS?
HeyGen te ayuda a crear vídeos de cumplimiento de seguridad que cumplen con los estándares de formación conforme a OSHA/WHS permitiendo un control preciso sobre el contenido a través de la entrada de guion y la generación de voz en off. Puedes añadir fácilmente subtítulos y captions, asegurando claridad y accesibilidad para todos los aprendices para reducir incidentes.