Aumenta el compromiso de los empleados con vídeos de formación en seguridad cautivadores, creados fácilmente con avatares de AI para equipos de RRHH.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo informativo de 60 segundos dirigido a los miembros del comité de seguridad y equipos de RRHH, ofreciendo Resúmenes de Reuniones del Comité y actualizaciones críticas de Cumplimiento de OSHA. El estilo visual y de audio debe ser basado en datos y directo, transmitiendo autoridad. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente las actas de reuniones en un vídeo convincente, mejorado con subtítulos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo inspirador de 30 segundos dirigido a los trabajadores de primera línea, diseñado para aumentar el compromiso de los empleados a través de mensajes positivos de seguridad. El estilo visual debe ser optimista y relatable, con música de fondo alentadora. Emplea las plantillas y escenas de HeyGen junto con el soporte de la biblioteca de medios/soporte de stock para crear rápidamente un clip corto impactante y visualmente atractivo que refuerce una cultura de seguridad.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de formación en seguridad de 90 segundos enfocado para nuevos empleados y aquellos que operan maquinaria específica, detallando protocolos críticos de seguridad operacional para el cumplimiento. La presentación debe ser paso a paso, instructiva y entregada con una voz en off calmada y autoritaria. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para una narración consistente y asegura una visualización óptima en varios dispositivos empleando el cambio de relación de aspecto y exportaciones.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona la Creación de Vídeos para el Comité de Seguridad

Produce sin esfuerzo vídeos profesionales para el comité de seguridad impulsados por AI para formación y cumplimiento. Involucra a tu equipo con contenido atractivo para las Reuniones del Comité de Seguridad.

1
Step 1
Crea el Guion de tu Mensaje de Seguridad
Redacta tus mensajes de seguridad esenciales. Luego, elige un Avatar de AI profesional para ser tu presentador, asegurando una entrega consistente y atractiva para tu audiencia.
2
Step 2
Añade Visuales Atractivos
Enriquece tus vídeos de formación en seguridad incorporando medios de stock relevantes de la biblioteca o subiendo los tuyos. Esto mejora el compromiso de los empleados y refuerza los puntos clave.
3
Step 3
Aplica Subtítulos Auto-Generados
Mejora el cumplimiento y la accesibilidad para tus Reuniones del Comité de Seguridad. Aplica subtítulos auto-generados para asegurar que tus mensajes cruciales lleguen claramente a todos los miembros del equipo, ayudando a la comprensión.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Seguridad con Marca
Revisa tu vídeo generado por AI y finalízalo. Aplica tus controles de marca como logotipo y colores, luego exporta tu vídeo profesional para presentaciones a equipos de RRHH o distribución en toda la empresa.

Comunicar Alertas de Seguridad a Tiempo

Produce vídeos generados por AI concisos y atractivos para entregar mensajes de seguridad urgentes y resúmenes de reuniones del comité de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación en seguridad y mensajes para las Reuniones del Comité de Seguridad?

HeyGen te permite crear sin esfuerzo "vídeos de formación en seguridad" y "mensajes de seguridad" atractivos utilizando "avatares de AI" y la funcionalidad de "texto a vídeo". Esto simplifica drásticamente la producción de contenido para tus "Reuniones del Comité de Seguridad", transformando guiones en presentaciones profesionales rápidamente.

¿Qué capacidades de AI ofrece HeyGen para mejorar el compromiso de los empleados en presentaciones de seguridad?

HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de "Avatares de AI" y "Actor de Voz de AI" para entregar "vídeos generados por AI" dinámicos que captan la atención de tu audiencia. Estas herramientas son perfectas para producir "presentaciones" atractivas que aumentan el "compromiso de los empleados" en temas críticos de seguridad.

¿Puede HeyGen ayudar a los equipos de RRHH a producir eficientemente actualizaciones de cumplimiento de OSHA y consejos de prevención de accidentes?

Absolutamente. HeyGen permite a los "equipos de RRHH" generar rápidamente actualizaciones vitales de "Cumplimiento de OSHA" y "Consejos de Prevención de Accidentes" en formatos de vídeo claros. Con "texto a vídeo" y "plantillas", puedes asegurar una comunicación de "cumplimiento" consistente y profesional sin necesidad de experiencia extensa en producción de vídeo.

¿HeyGen admite voces en off y subtítulos multilingües para audiencias diversas del comité de seguridad?

Sí, HeyGen ofrece un soporte robusto para "voces en off multilingües" y "subtítulos auto-generados", haciendo que tu contenido de seguridad sea accesible para una fuerza laboral global. Esto asegura que tus importantes "mensajes de seguridad" lleguen a todos los empleados, mejorando la comprensión e inclusividad.

