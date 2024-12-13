Absolutamente, HeyGen te permite crear vídeos de concienciación sobre seguridad altamente personalizables que reflejan la marca única de tu empresa y políticas internas. Aprovecha nuestras plantillas de vídeo y controles de marca para integrar tu logo, colores y mensajes específicos, asegurando que tus vídeos de concienciación SaaS se alineen perfectamente con la identidad de tu organización. Esto mejora la conciencia de marca mientras se ofrece una formación crucial en seguridad.