Crea Vídeos de Incorporación a SaaS que Involucran y Convierten
Aumenta la retención de usuarios y simplifica la adopción del producto con nuestro creador de vídeos de IA, transformando tu incorporación con avatares de IA atractivos.
Crea un vídeo tutorial completo de 90 segundos dirigido a usuarios técnicos, demostrando una integración compleja dentro de una plataforma SaaS. El vídeo debe adoptar un estilo visual preciso y paso a paso, combinando grabaciones de pantalla (importadas a través de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen) con instrucciones claras en pantalla, complementadas con subtítulos multilingües para asegurar la accesibilidad global. Este vídeo instructivo aprovechará la función de Subtítulos de HeyGen para comunicar eficazmente procesos técnicos complejos.
Produce un vídeo explicativo de bienvenida de 45 segundos para clientes potenciales, mostrando la propuesta de valor de una nueva característica de SaaS. El estilo visual y de audio debe ser vibrante, con la marca bien definida y altamente atractivo, aprovechando plantillas personalizables para mantener la coherencia de la marca. El vídeo articulará claramente los beneficios, utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen y las funciones de Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para crear un contenido pulido y adaptable adecuado para varios canales de marketing.
Diseña un vídeo introductorio de 2 minutos para nuevos clientes empresariales, detallando las características avanzadas y la automatización del flujo de trabajo de una solución SaaS. La presentación visual debe ser sofisticada e informativa, utilizando un estilo de edición dinámico que mantenga al espectador interesado mientras transmite información sustancial a través de Texto a vídeo desde guion. Implementa la generación de voz en off de HeyGen para proporcionar una narración consistente y profesional, permitiendo actualizaciones eficientes y generación automatizada de vídeos a partir de un único guion de vídeo.
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Aumenta el Compromiso de Incorporación de Usuarios.
Aprovecha la IA para crear vídeos de incorporación a SaaS dinámicos y personalizados que aumenten significativamente el compromiso de los usuarios y la retención de características del producto.
Escala la Creación de Contenido de Incorporación.
Genera rápidamente una vasta biblioteca de vídeos instructivos y recorridos de productos, escalando eficientemente tu incorporación a SaaS a través de diversos segmentos de usuarios.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para equipos técnicos?
HeyGen aprovecha la avanzada IA para transformar texto en vídeos profesionales utilizando avatares de IA realistas y voces en off de IA, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo de producción. Esto permite la generación automatizada de vídeos para diversas aplicaciones, incluyendo la creación de vídeos de incorporación a SaaS y demostraciones de productos.
¿Puede HeyGen personalizar vídeos con elementos específicos de la marca?
Sí, HeyGen ofrece una amplia personalización con controles de marca, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores específicos de la marca. Esto asegura que tus vídeos de incorporación a SaaS y tutoriales mantengan una apariencia consistente y profesional en todo tu contenido.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para el despliegue global de vídeos?
HeyGen soporta vídeos multilingües y genera automáticamente subtítulos, haciendo que tu contenido sea accesible para una audiencia global. Esta capacidad técnica asegura que tus demostraciones de productos y vídeos explicativos puedan llegar efectivamente a usuarios diversos sin necesidad de traducción manual extensa.
¿Es HeyGen adecuado para producir diferentes tipos de vídeos instructivos?
HeyGen es un versátil creador de vídeos de IA que soporta la creación de diversos contenidos instructivos, desde demostraciones detalladas de productos y vídeos instructivos hasta vídeos tutoriales atractivos. Sus capacidades, incluyendo Texto a voz y grabación de pantalla, lo convierten en una herramienta ideal para la creación de vídeos para una incorporación de usuarios completa.