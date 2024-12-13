Sí, HeyGen admite completamente la generación de "voces en off" de alta calidad y un "Generador de Subtítulos de IA" preciso para contenido detallado como "procesos de rollback en SQL". Esto asegura que tus vídeos de formación sean accesibles y fácilmente comprendidos por todos los aprendices, mejorando la comprensión de procedimientos complejos.