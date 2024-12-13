Crea Vídeos de Formación Basados en Roles con Facilidad

Diseña vídeos de formación para empleados atractivos de manera eficiente. Convierte tus guiones en experiencias de aprendizaje profesionales y dinámicas utilizando avatares de AI para representar varios roles.

Prompt de Ejemplo 1
Visualiza un módulo de formación sobre cumplimiento de 90 segundos diseñado para todos los empleados, centrado en la toma de decisiones éticas en un contexto profesional. La presentación visual y de audio debe ser limpia y corporativa, haciendo un uso extensivo de los avatares de AI de HeyGen para representar varios roles y perspectivas, mejorando así el realismo de los "vídeos de rol".
Prompt de Ejemplo 2
Construye un recorrido completo de 2 minutos sobre la función "crear vídeos de formación", dirigido a equipos de ventas y demostración de productos, detallando las nuevas funcionalidades del software. Este vídeo requiere un estilo visual dinámico, combinando explicaciones de pantalla con una generación precisa de voz en off, para articular claramente pasos complejos en un formato atractivo de "recorridos de software".
Prompt de Ejemplo 3
Tu tarea es idear un vídeo de 45 segundos sobre procedimientos de seguridad operativa adaptado para técnicos de servicio de campo, ilustrando pasos cruciales en el manejo de equipos. Emplea un enfoque visual claro y paso a paso, utilizando creativamente las Plantillas y escenas de HeyGen para presentar la información de manera concisa y asegurar un "vídeo de formación de empleados" impactante.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Formación Basados en Roles

Desarrolla vídeos de formación atractivos y efectivos adaptados a roles específicos, asegurando que tu equipo tenga las habilidades necesarias para sobresalir.

1
Step 1
Crea Tu Guion Específico para el Rol
Esboza tu escenario y diálogo para cada rol. Utiliza la función de "Texto a vídeo desde guion" para transformar sin problemas tu contenido escrito en una narrativa visual, preparando tus escenas.
2
Step 2
Selecciona y Personaliza Avatares de AI
Elige "avatares de AI" apropiados para representar cada rol en tu formación. Personaliza su apariencia y voz para retratar con precisión a los personajes, haciendo que tus vídeos de rol sean más identificables.
3
Step 3
Añade Visuales y Voces en Off Atractivas
Mejora tu vídeo con escenas de fondo, medios de la "Biblioteca de medios/soporte de stock" y diálogos precisos. Aprovecha la "Generación de voz en off" para dar a tus avatares voces claras y profesionales que guíen a los aprendices a través de los escenarios de rol.
4
Step 4
Exporta y Despliega Tu Formación
Finaliza tu vídeo de formación basado en roles. Usa "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para asegurarte de que esté perfectamente formateado para tu plataforma elegida, luego compártelo para empoderar a tu equipo con vídeos de formación efectivos para empleados.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica el Contenido de Formación Complejo

Transforma información compleja basada en roles en tutoriales en vídeo claros y fácilmente comprensibles para una mejor comprensión.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen facilitar la creación de vídeos de formación basados en roles?

HeyGen permite a los usuarios crear fácilmente vídeos de formación basados en roles transformando guiones de texto en contenido de vídeo dinámico. Utiliza avatares de AI y personaliza escenas para demostrar eficazmente varios escenarios en vídeos de formación para empleados, haciendo que el proceso creativo sea fluido.

¿Cuál es la forma más eficiente de crear vídeos de formación con HeyGen?

Con HeyGen, puedes generar vídeos de formación profesionales de manera eficiente simplemente introduciendo tu guion. La plataforma maneja aspectos complejos como la generación de voz en off y añade automáticamente subtítulos, optimizando tu flujo de trabajo de edición de vídeo.

¿Puedo personalizar la apariencia de mis vídeos de formación animados en HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece amplios controles de marca para personalizar tu contenido de vídeo animado, asegurando consistencia en los vídeos de formación para empleados. Puedes ajustar colores, añadir tu logo y seleccionar entre una variedad de plantillas y escenas para que coincidan perfectamente con la estética de tu marca.

¿HeyGen admite funciones para mejorar la accesibilidad en vídeos de formación?

Absolutamente, HeyGen genera automáticamente subtítulos precisos para todos tus vídeos de formación, mejorando significativamente la accesibilidad. Esto asegura que tu contenido de tutoriales en vídeo sea inclusivo y fácilmente comprensible para todos los aprendices.

