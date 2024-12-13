Los vídeos producidos con HeyGen están diseñados para integrarse perfectamente en tus embudos de marketing y ventas, facilitando el cálculo del ROI al rastrear métricas clave como las tasas de conversión y el compromiso. Implementa pruebas A/B con tu contenido de video para refinar tu estrategia y lograr objetivos comerciales específicos, asegurando que comprendas claramente el retorno de la inversión de tus esfuerzos en video.