Sí, HeyGen es lo suficientemente versátil como para admitir una amplia gama de temas de evaluación de riesgos, desde 'Evaluación de Riesgo Ambiental' hasta 'Evaluación de Riesgo de Incendios'. Sus capacidades de texto a vídeo y biblioteca de medios te ayudan a transmitir información detallada de manera efectiva para 'Mantener Seguro tu Lugar de Trabajo'.