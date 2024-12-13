Crea Vídeos de Formación para el Retail que Impulsen las Ventas y las Habilidades del Personal

Optimiza tu producción de vídeos para incorporación y conocimiento de productos con avatares de AI rentables.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo de 45 segundos dirigido a personal de ventas experimentado, ilustrando técnicas efectivas para manejar objeciones comunes de los clientes. Este vídeo debe adoptar un estilo visual profesional basado en escenarios, con música de fondo sutil y una voz calmada y tranquilizadora. Mejora la claridad y accesibilidad incorporando subtítulos/captions de HeyGen para resaltar consejos cruciales de comunicación.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de 30 segundos para todos los empleados de la tienda, anunciando el nuevo diseño de merchandising de temporada y promoción. La estética visual debe ser moderna y enérgica, con cortes rápidos del entorno actualizado de la tienda y una voz en off emocionante y concisa. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un mensaje visualmente impactante.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo procedural de 90 segundos dirigido a gerentes de tienda y líderes de equipo, detallando la actualización del nuevo sistema de gestión de inventario. La presentación visual debe ser clara e instructiva, empleando grabaciones de pantalla claras y superposiciones paso a paso, acompañadas de una voz en off autoritaria y clara. Acelera el proceso de creación utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para transmitir con precisión instrucciones operativas complejas.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Formación para el Retail

Revoluciona tu formación en retail con AI. Transforma fácilmente conocimientos complejos de productos y procedimientos en vídeos atractivos y compartibles que empoderan a tu equipo.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Comienza seleccionando de una biblioteca de plantillas de vídeos de formación diseñadas profesionalmente o empieza con un lienzo en blanco para establecer rápidamente el escenario para tu contenido.
2
Step 2
Crea Contenido con Avatares de AI
Escribe o pega tu guion de formación. Luego, selecciona un avatar de AI diverso para narrar tus materiales de formación en retail, transformando texto en presentaciones de vídeo atractivas.
3
Step 3
Añade Marca y Visuales
Integra imágenes relevantes, vídeos y aplica el logo y colores de tu marca usando controles de marca completos para asegurar vídeos de conocimiento de productos consistentes y de aspecto profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo, ajustando la relación de aspecto según sea necesario. Exporta tu vídeo de formación en retail pulido, listo para compartir con tu equipo a través de tu LMS preferido u otras plataformas.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Contenido Motivacional para el Retail

Crea vídeos atractivos para impulsar la moral del equipo, fomentar el rendimiento en ventas y promover una cultura de servicio al cliente positiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen a crear vídeos de formación para el retail de manera eficiente?

HeyGen es un potente creador de vídeos de formación, que te permite crear vídeos de formación para el retail utilizando diversos avatares de AI y una amplia biblioteca de plantillas de vídeos de formación. Simplemente introduce tu guion, y la AI de HeyGen genera contenido de vídeo profesional rápidamente, optimizando tu proceso de producción de vídeos.

¿Cuáles son las características clave de HeyGen para una producción de vídeos de formación optimizada?

Para una producción de vídeos eficiente, HeyGen ofrece generación de texto a vídeo desde tu guion, voces en off de AI realistas y una rica biblioteca de medios. Estas características simplifican la escritura de guiones y la creación de storyboards, facilitando la creación de vídeos de formación sin necesidad de una edición de vídeo extensa.

¿Puedo personalizar la marca y el contenido para vídeos de conocimiento de productos usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logo y colores de marca directamente en tus vídeos de conocimiento de productos. También puedes utilizar una variedad de avatares de AI y personalizar escenas para que coincidan perfectamente con la estética de tu marca.

¿Es fácil de usar HeyGen para principiantes al hacer vídeos de formación?

Sí, HeyGen está diseñado para ser fácil de usar, incluso para aquellos nuevos en la producción de vídeos. Con plantillas de vídeos de formación intuitivas y la capacidad de generar vídeos desde texto, puedes crear rápidamente vídeos de formación sin necesidad de experiencia previa extensa.

