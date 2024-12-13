Crea Vídeos de Orientación para el Sector Minorista Sin Esfuerzo

Transforma tus guiones en vídeos de orientación profesionales con facilidad, asegurando un aprendizaje electrónico atractivo para todos los nuevos empleados usando texto a vídeo desde guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de incorporación de empleados de 45 segundos para asociados de ventas minoristas, explicando vívidamente el conocimiento esencial del producto y los valores de la marca a través de una narrativa de vídeo dinámica. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para generar una narración enérgica que complemente los visuales centrados en el producto y un estilo de audio contemporáneo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de orientación conciso de 30 segundos dirigido a todo el personal minorista, detallando procedimientos operativos críticos y protocolos de seguridad. El vídeo debe adoptar un estilo visual limpio e instructivo con una locución profesional, mejorado por subtítulos generados por HeyGen para máxima claridad y efectividad en el aprendizaje electrónico.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo atractivo de 90 segundos específicamente para equipos de atención al cliente en primera línea, demostrando las mejores prácticas para la interacción con el cliente. Este vídeo debe utilizar las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para crear visuales realistas basados en escenarios con un tono empático y audio de fondo de apoyo, optimizando para una producción de vídeo efectiva.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida


Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción



Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Orientación para el Sector Minorista

Optimiza la incorporación de nuevos empleados con vídeos de orientación atractivos y profesionales usando la intuitiva plataforma de creación de vídeos de IA de HeyGen.

1
Step 1
Elige Tu Punto de Partida
Selecciona una plantilla personalizable o pega tu guion existente en HeyGen. Este paso fundamental te ayuda a estructurar eficazmente tus vídeos de orientación para el sector minorista.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA y Marca
Da vida a tu contenido eligiendo un avatar de IA para presentar. Incorpora el logotipo y los colores únicos de tu marca para un aspecto consistente y profesional.
3
Step 3
Genera Locuciones y Subtítulos
Utiliza la generación de locuciones de HeyGen para añadir audio de sonido natural a partir de tu guion. Mejora la accesibilidad para todos los nuevos empleados incluyendo subtítulos automáticos.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Orientación Final
Revisa tu vídeo de incorporación de empleados completado, haciendo los ajustes finales necesarios. Exporta fácilmente tus vídeos de orientación profesionales en varios formatos de aspecto, listos para dar la bienvenida a los nuevos empleados.



Optimiza la Entrega de Información Compleja



Transforma políticas y procedimientos complejos en "explicadores animados" claros y digeribles para "vídeos de incorporación de empleados" efectivos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de orientación atractivos para nuevos empleados?

HeyGen revoluciona los **vídeos de orientación** permitiéndote crear fácilmente contenido de alta calidad para **nuevos empleados** usando **avatares de IA** realistas y capacidades de texto a vídeo. Simplemente introduce tu guion, elige una plantilla, y HeyGen genera un vídeo profesional en minutos, reduciendo significativamente el tiempo de **producción de vídeo** tradicional.

¿Qué hace que HeyGen sea ideal para producir vídeos de incorporación de empleados y vídeos de orientación para el sector minorista?

HeyGen es ideal para **vídeos de incorporación de empleados** y **vídeos de orientación para el sector minorista** porque combina eficiencia con profesionalismo. Puedes generar rápidamente contenido atractivo usando plantillas personalizables, asegurando un mensaje consistente y una bienvenida a la **cultura de la empresa** para cada nuevo miembro del equipo.

¿Pueden los avatares de IA de HeyGen realmente simplificar la producción de vídeos para la formación interna y el aprendizaje electrónico?

Sí, los avanzados **avatares de IA** de HeyGen simplifican drásticamente la **producción de vídeos** para la formación interna y el **aprendizaje electrónico**. Eliminan la necesidad de cámaras, actores o software de edición complejo, permitiéndote convertir guiones escritos en contenido de vídeo dinámico con locuciones y expresiones realistas al instante.

¿Cómo apoya HeyGen la consistencia de marca y la narrativa de vídeo en los vídeos de incorporación?

HeyGen potencia una fuerte **narrativa de vídeo** en los **vídeos de incorporación** ofreciendo amplios controles de marca, incluyendo logotipos personalizados y esquemas de color. Esto asegura que todo tu contenido se alinee perfectamente con la identidad visual de tu empresa, reforzando tu única **cultura de empresa** desde el primer día.

