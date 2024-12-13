Crea Vídeos de Formación de Marca para el Comercio Minorista que Impulsen las Ventas

Mejora el rendimiento de ventas y la retención de aprendizaje con vídeos de formación atractivos utilizando las plantillas y escenas de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de formación de flujo de trabajo de 2 minutos para el personal de venta al por menor existente, demostrando el proceso paso a paso para manejar devoluciones de clientes complejas, utilizando grabaciones de pantalla profesionales con una generación de voz en off clara para guiarlos en cada acción.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación de ventas de 60 segundos para equipos de atención al cliente, centrado en las mejores prácticas para upselling y cross-selling dentro de una categoría de producto específica, empleando escenas dinámicas basadas en escenarios creados utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen para ilustrar interacciones efectivas con los clientes.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla una pieza de contenido educativo de 45 segundos para todos los empleados de venta al por menor, transmitiendo apasionadamente los valores fundamentales de la marca y su historia única, con visuales inspiradores obtenidos de una rica biblioteca de medios/soporte de stock y un estilo de audio autoritario para asegurar la alineación de la marca.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Formación de Marca para el Comercio Minorista

Desarrolla vídeos de formación profesionales y atractivos para tu marca minorista para incorporar personal, educar sobre productos y asegurar un mensaje de marca consistente.

1
Step 1
Crea tu Borrador de Formación
Planifica el contenido y el guion de tu formación minorista. Selecciona entre una variedad de "Plantillas y escenas" para estructurar rápidamente tu vídeo, estableciendo el escenario para un aprendizaje efectivo y una "planificación eficiente de vídeos de formación".
2
Step 2
Añade Avatares de IA Profesionales
Da vida a tu guion con "avatares de IA" profesionales que presentan tu información claramente. Esto asegura que tu contenido sea dinámico y ayuda a crear "vídeos de formación atractivos" para tu personal minorista.
3
Step 3
Aplica Subtítulos y Voces en Off
Mejora la comprensión y accesibilidad añadiendo "Subtítulos/captions" a tus vídeos de formación. Esta función es crucial para una "educación de producto" clara y para atender diversas necesidades de aprendizaje.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de formación impactante. Utiliza "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para optimizarlo para varias plataformas, haciendo sencillo "compartir contenido de vídeo de formación" para un amplio alcance.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Motiva e Inspira a los Equipos Minoristas

Produce mensajes de vídeo convincentes e inspiradores para motivar a los equipos de ventas, reforzar los valores de la marca y fomentar un ambiente de aprendizaje positivo dentro del entorno minorista.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación de marca minorista atractivos de manera eficiente?

HeyGen te permite generar rápidamente vídeos de formación atractivos para tu marca minorista utilizando avatares de IA y plantillas prediseñadas. Transforma tus guiones en contenido de vídeo profesional, asegurando una formación estandarizada en todas las ubicaciones.

¿Qué tipos de contenido educativo puedo crear con HeyGen para la formación?

Con HeyGen, puedes producir una amplia gama de contenido educativo, incluidos vídeos de formación de productos, vídeos instructivos y materiales para la incorporación de empleados o clientes. Utiliza avatares de IA y voces en off naturales para comunicar claramente tu mensaje.

¿Puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de la marca en nuestros vídeos de formación?

Sí, HeyGen te permite mantener una fuerte consistencia de marca incorporando tus logotipos y colores de marca en tus vídeos de formación. Utiliza plantillas personalizables y una rica biblioteca de medios para crear visuales atractivos que se alineen con la identidad de tu marca minorista.

¿Es fácil de usar HeyGen para crear y compartir vídeos de formación?

HeyGen ofrece una interfaz fácil de usar que simplifica el proceso de creación y edición de vídeos de formación a partir de texto. Añade fácilmente subtítulos y exporta tu vídeo en varios formatos de aspecto para el aprendizaje a demanda, facilitando compartir contenido de vídeo de formación con tu equipo.

