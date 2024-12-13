HeyGen es versátil para varios vídeos de formación para restaurantes, incluyendo protocolos de seguridad alimentaria, consejos de atención al cliente y formación en sistemas POS. Al aprovechar las plantillas de vídeo y una biblioteca de medios completa, los gerentes de restaurante pueden producir contenido de vídeo profesional que contribuye a experiencias gastronómicas de alta calidad y ayuda a reducir los costos de formación al simplificar la producción.