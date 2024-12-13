Crea Videos de Programas de Recapacitación que Transformen tu Fuerza Laboral

Impulsa el desarrollo de habilidades de los empleados con videos de recapacitación atractivos, aprovechando avatares de IA para experiencias de aprendizaje dinámicas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un video inspirador de 45 segundos explicando los beneficios de la mejora de habilidades y el desarrollo continuo de los empleados, dirigido a líderes de RRHH y gerentes. Emplea visuales dinámicos, elementos estilo infografía y música de fondo animada, aprovechando las diversas plantillas y escenas de HeyGen para elaborar un mensaje impactante.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un video instructivo conciso de 30 segundos demostrando cómo los empleados pueden acceder fácilmente a recursos de formación bajo demanda, utilizando un estilo visual amigable y tipo tutorial con un ritmo rápido. Esta guía de videos de formación debe dirigirse a todos los empleados y contar con los subtítulos automáticos de HeyGen para asegurar claridad y accesibilidad para todos los espectadores.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un video visionario de 60 segundos animando a las empresas a invertir en el desarrollo de habilidades para su fuerza laboral, adoptando un estilo visual inspirador con metraje de alta calidad y una locución segura. Usa la capacidad de texto a video desde guion de HeyGen para transformar tu visión en una narrativa convincente que resalte el valor del crecimiento interno.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Videos de Programas de Recapacitación

Empodera a tu equipo con videos de recapacitación de alta calidad y atractivos que cierren brechas de habilidades y fomenten el aprendizaje continuo, creados sin esfuerzo con IA.

1
Step 1
Crea tu Video desde un Guion o Plantilla
Comienza importando el guion de tu programa de recapacitación o seleccionando una plantilla de Videos de Programas de Recapacitación pre-diseñada. Nuestra plataforma simplifica la creación de videos, transformando tu texto en contenido visual dinámico.
2
Step 2
Elige tu Avatar de IA y Voz
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar a tus instructores. Combina tu avatar elegido con una locución adecuada para una presentación consistente y profesional en todos tus módulos de formación.
3
Step 3
Añade Visuales y Personaliza Escenas
Mejora tus videos de recapacitación con medios de archivo relevantes, imágenes y música. Utiliza escenas personalizables para reflejar la identidad de tu marca y mantener a los aprendices comprometidos durante todo el programa.
4
Step 4
Exporta y Comparte Videos de Recapacitación Atractivos
Una vez que tu video de recapacitación esté completo, expórtalo fácilmente en el formato y resolución deseados. Comparte tus nuevos videos de recapacitación atractivos con tu fuerza laboral para apoyar su éxito profesional.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Entrega Contenido Inspirador para la Fuerza Laboral

Elabora videos convincentes y motivadores para inspirar a los empleados durante las transiciones de carrera, fomentando cambios de mentalidad positivos para nuevas habilidades y roles.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear videos efectivos de programas de recapacitación para el desarrollo de la fuerza laboral?

HeyGen simplifica la creación de contenido atractivo de recapacitación y mejora de habilidades utilizando avatares de IA y escenas personalizables. Esto permite a las empresas abordar rápidamente las brechas de habilidades y ofrecer oportunidades de aprendizaje continuo para sus empleados.

¿Qué hace de HeyGen una herramienta ideal para generar videos de formación de alta calidad de manera eficiente?

HeyGen utiliza herramientas impulsadas por IA, incluyendo la generación de video desde texto y la creación de locuciones, para producir rápidamente videos de formación profesional. Esto reduce significativamente el tiempo y los costos de producción, permitiendo programas de formación interna y desarrollo de empleados escalables.

¿Puedo personalizar los videos de programas de recapacitación creados con HeyGen para alinearlos con la marca de mi empresa?

Absolutamente. HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote integrar el logo de tu empresa, colores y estética general en tus videos de formación. Esto asegura una experiencia de aprendizaje consistente y profesional para tu fuerza laboral.

¿Cómo asegura HeyGen videos de recapacitación atractivos para diversos aprendices y mejora del desarrollo de habilidades?

HeyGen mejora el compromiso a través de avatares de IA realistas y subtítulos automáticos, haciendo que el contenido de desarrollo de habilidades sea accesible para una audiencia más amplia. Estas características aseguran que tu fuerza laboral reciba mensajes claros e impactantes, fomentando el éxito profesional.

