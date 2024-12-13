Crea Vídeos de Incorporación para Revendedores: Rápido y Profesional

Revoluciona tu formación para revendedores. Utiliza avatares de AI para ofrecer vídeos de incorporación atractivos y consistentes, haciendo clara la información compleja.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo profesional de 45 segundos dirigido a posibles revendedores, utilizando visuales limpios de estilo infográfico y una voz confiada e informativa para delinear los beneficios principales y los pasos iniciales de nuestra asociación. Emplea los avatares de AI de HeyGen para presentar la información claramente, asegurando una entrega consistente y autoritaria para nuestros vídeos de formación.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo explicativo de 60 segundos dirigido a revendedores existentes para una actualización de producto o repaso, adoptando un estilo visual calmado y paso a paso con una narración clara para detallar nuevas características o procesos. Utiliza la función de subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y comprensión, asegurando que todos los espectadores puedan seguir el contenido personalizado dentro de estos importantes vídeos de incorporación.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo moderno y eficiente de 30 segundos diseñado para gestores de programas de revendedores, demostrando la facilidad de actualizar o personalizar el contenido para revendedores, destacando visualmente un enfoque orientado a soluciones con una voz amigable y empoderadora. Esta rápida actualización debe mostrar cómo las plantillas y escenas de HeyGen permiten ajustes rápidos para todas tus necesidades de creación de vídeos de incorporación, manteniendo la consistencia de la marca en todos los materiales.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Incorporación para Revendedores

Produce eficientemente vídeos de incorporación atractivos e informativos para tus revendedores, asegurando que comprendan rápidamente la información esencial con herramientas profesionales impulsadas por AI.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Selecciona de una biblioteca de plantillas profesionales para comenzar rápidamente a construir tu contenido de incorporación para revendedores.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido
Transforma tu guion en escenas de vídeo atractivas, adaptando cada detalle con opciones de personalización completa para reflejar tu marca.
3
Step 3
Añade Elementos de AI
Integra avatares de AI realistas y voces en off de alta calidad para ofrecer instrucciones claras y atractivas a tus nuevos revendedores.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Descarga tus vídeos de incorporación terminados en varios formatos de aspecto, listos para una distribución fluida a tu red de revendedores.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Motiva e Inspira a los Revendedores

Crea vídeos impactantes y motivacionales que inspiren a los nuevos revendedores, fomentando el entusiasmo y el compromiso con tu marca y productos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de incorporación impactantes?

La plataforma impulsada por AI de HeyGen te permite crear rápidamente vídeos de incorporación profesionales utilizando texto a vídeo y plantillas personalizables. Esto agiliza todo el proceso, haciendo eficiente la producción de contenido de alta calidad para diversas necesidades.

¿Puede HeyGen personalizar completamente el contenido para diversos escenarios de incorporación de empleados?

Sí, HeyGen ofrece opciones de personalización completa para crear contenido personalizado adaptado a diversas necesidades de incorporación de empleados, clientes o usuarios. Puedes incorporar tus controles de marca para asegurar la consistencia en todos tus vídeos.

¿Ofrece HeyGen voces en off de AI para mejorar los vídeos de formación?

Absolutamente, HeyGen se destaca en generar voces en off de AI de alta calidad directamente desde tu guion, perfectas para vídeos de formación atractivos y módulos de microaprendizaje. Esto elimina la necesidad de actores de voz profesionales y acelera la producción.

¿Qué hace que HeyGen sea ideal para desarrollar vídeos atractivos para nuevos empleados?

HeyGen utiliza avatares de AI realistas y robustas funciones de edición de vídeo para producir vídeos de incorporación de empleados atractivos para nuevos contratados. Nuestra plataforma soporta varios formatos de aspecto e integra una biblioteca de medios, asegurando que tu contenido sea tanto atractivo como versátil.

