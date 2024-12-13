Crea Vídeos de Incorporación para Revendedores: Rápido y Profesional
Revoluciona tu formación para revendedores. Utiliza avatares de AI para ofrecer vídeos de incorporación atractivos y consistentes, haciendo clara la información compleja.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo profesional de 45 segundos dirigido a posibles revendedores, utilizando visuales limpios de estilo infográfico y una voz confiada e informativa para delinear los beneficios principales y los pasos iniciales de nuestra asociación. Emplea los avatares de AI de HeyGen para presentar la información claramente, asegurando una entrega consistente y autoritaria para nuestros vídeos de formación.
Crea un vídeo explicativo de 60 segundos dirigido a revendedores existentes para una actualización de producto o repaso, adoptando un estilo visual calmado y paso a paso con una narración clara para detallar nuevas características o procesos. Utiliza la función de subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y comprensión, asegurando que todos los espectadores puedan seguir el contenido personalizado dentro de estos importantes vídeos de incorporación.
Crea un vídeo moderno y eficiente de 30 segundos diseñado para gestores de programas de revendedores, demostrando la facilidad de actualizar o personalizar el contenido para revendedores, destacando visualmente un enfoque orientado a soluciones con una voz amigable y empoderadora. Esta rápida actualización debe mostrar cómo las plantillas y escenas de HeyGen permiten ajustes rápidos para todas tus necesidades de creación de vídeos de incorporación, manteniendo la consistencia de la marca en todos los materiales.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Desarrolla Programas de Incorporación Extensos.
Produce eficientemente vídeos de incorporación y cursos de formación completos para educar a revendedores a nivel global y escalar la entrega de conocimiento.
Mejora el Compromiso en la Formación de Revendedores.
Impulsa un mayor compromiso y retención de conocimiento en la incorporación de revendedores con contenido de vídeo dinámico, interactivo y potenciado por AI.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de incorporación impactantes?
La plataforma impulsada por AI de HeyGen te permite crear rápidamente vídeos de incorporación profesionales utilizando texto a vídeo y plantillas personalizables. Esto agiliza todo el proceso, haciendo eficiente la producción de contenido de alta calidad para diversas necesidades.
¿Puede HeyGen personalizar completamente el contenido para diversos escenarios de incorporación de empleados?
Sí, HeyGen ofrece opciones de personalización completa para crear contenido personalizado adaptado a diversas necesidades de incorporación de empleados, clientes o usuarios. Puedes incorporar tus controles de marca para asegurar la consistencia en todos tus vídeos.
¿Ofrece HeyGen voces en off de AI para mejorar los vídeos de formación?
Absolutamente, HeyGen se destaca en generar voces en off de AI de alta calidad directamente desde tu guion, perfectas para vídeos de formación atractivos y módulos de microaprendizaje. Esto elimina la necesidad de actores de voz profesionales y acelera la producción.
¿Qué hace que HeyGen sea ideal para desarrollar vídeos atractivos para nuevos empleados?
HeyGen utiliza avatares de AI realistas y robustas funciones de edición de vídeo para producir vídeos de incorporación de empleados atractivos para nuevos contratados. Nuestra plataforma soporta varios formatos de aspecto e integra una biblioteca de medios, asegurando que tu contenido sea tanto atractivo como versátil.