Crea Vídeos de Cumplimiento Normativo con el Poder de la IA

Aumenta el compromiso de los empleados y reduce los costos de formación aprovechando los avatares de IA de HeyGen para presentaciones atractivas y realistas.

447/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de formación en cumplimiento normativo de 60 segundos para investigadores experimentados, demostrando un escenario real de violación de datos y sus consecuencias. El estilo visual debe ser ligeramente dramático pero cauteloso, con visuales realistas y efectos de sonido impactantes, todo creado eficientemente usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para una narración dinámica.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de microaprendizaje conciso de 30 segundos para todo el personal de investigación, resumiendo las actualizaciones clave recientes de cumplimiento o nuevas políticas. Este vídeo debe presentar un estilo visual moderno con viñetas y una narración animada e informativa, facilitando la rápida asimilación de actualizaciones al aprovechar las diversas plantillas y escenas de HeyGen para un desarrollo rápido.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo atractivo de 50 segundos que aborde conceptos erróneos comunes sobre el cumplimiento normativo en un formato de preguntas y respuestas, adaptado para equipos de investigación que luchan con regulaciones complejas. El estilo visual y de audio debe ser interactivo y accesible, con una generación de voz en off clara que asegure que cada respuesta se entienda, mejorando el compromiso de los empleados a través de una demostración clara de cómo crear vídeos de cumplimiento normativo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Cumplimiento Normativo

Simplifica la producción de formación efectiva en cumplimiento normativo aprovechando presentadores de IA, plantillas personalizables y herramientas de vídeo fáciles de usar.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Desarrolla tu contenido de cumplimiento y escribe o pega tu guion directamente en HeyGen. Nuestra función de texto a vídeo generará automáticamente un vídeo profesional, estableciendo la base para una formación atractiva.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de IA y Escena
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para que actúen como tu presentador en pantalla. Mejora el atractivo visual y el contexto seleccionando una plantilla de vídeo adecuada o añadiendo escenas personalizadas que se alineen con tu tema de cumplimiento normativo.
3
Step 3
Añade Visuales y Branding
Incorpora el logotipo de tu organización, colores de marca y medios relevantes utilizando los controles de Branding (logotipo, colores). Esto asegura que tus vídeos de cumplimiento mantengan una apariencia consistente y profesional para mejorar el compromiso de los empleados.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Formación Final
Una vez que tu vídeo de cumplimiento normativo esté completo, revisa todos los elementos para asegurar precisión y claridad. Luego, exporta fácilmente tu contenido de formación de alta calidad en varios formatos, listo para su distribución en tus plataformas de aprendizaje.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desmitifica Temas Complejos de Cumplimiento

.

Comunica claramente regulaciones y procedimientos complejos de cumplimiento normativo, transformando información complicada en vídeos educativos fáciles de entender.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación en cumplimiento normativo atractivos?

HeyGen te permite crear vídeos de cumplimiento normativo de manera sencilla utilizando presentadores de IA y diversas plantillas de vídeo. Este enfoque mejora el compromiso de los empleados al transformar regulaciones complejas en contenido dinámico y fácil de entender.

¿Puedo usar avatares de IA para vídeos de cumplimiento normativo sensibles?

Sí, HeyGen te permite utilizar avatares de IA realistas para presentar tus vídeos de cumplimiento, asegurando consistencia y profesionalismo. Incluso puedes crear un avatar personalizado para representar tu marca, haciendo que el contenido sea más cercano para tu audiencia.

¿Qué características apoyan la producción eficiente de múltiples vídeos de formación?

HeyGen simplifica la creación de múltiples vídeos de formación con plantillas de vídeo listas para usar y un flujo de trabajo de texto a vídeo sencillo. Solo tienes que introducir tu guion de vídeo, y HeyGen genera contenido profesional, reduciendo significativamente el tiempo de producción.

¿Cómo facilita HeyGen la formación en cumplimiento normativo localizada?

HeyGen te permite producir vídeos localizados con voces de IA en múltiples idiomas, asegurando que tu formación en cumplimiento llegue de manera efectiva a una audiencia global. Esta capacidad ayuda a mantener un mensaje consistente en diversas regiones.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo