Crea Vídeos de Cumplimiento Normativo con el Poder de la IA
Aumenta el compromiso de los empleados y reduce los costos de formación aprovechando los avatares de IA de HeyGen para presentaciones atractivas y realistas.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo de formación en cumplimiento normativo de 60 segundos para investigadores experimentados, demostrando un escenario real de violación de datos y sus consecuencias. El estilo visual debe ser ligeramente dramático pero cauteloso, con visuales realistas y efectos de sonido impactantes, todo creado eficientemente usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para una narración dinámica.
Crea un vídeo de microaprendizaje conciso de 30 segundos para todo el personal de investigación, resumiendo las actualizaciones clave recientes de cumplimiento o nuevas políticas. Este vídeo debe presentar un estilo visual moderno con viñetas y una narración animada e informativa, facilitando la rápida asimilación de actualizaciones al aprovechar las diversas plantillas y escenas de HeyGen para un desarrollo rápido.
Desarrolla un vídeo atractivo de 50 segundos que aborde conceptos erróneos comunes sobre el cumplimiento normativo en un formato de preguntas y respuestas, adaptado para equipos de investigación que luchan con regulaciones complejas. El estilo visual y de audio debe ser interactivo y accesible, con una generación de voz en off clara que asegure que cada respuesta se entienda, mejorando el compromiso de los empleados a través de una demostración clara de cómo crear vídeos de cumplimiento normativo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande el Alcance y la Escala de la Formación.
Crea y distribuye eficientemente vídeos de cumplimiento normativo completos a una audiencia más amplia, asegurando que todos los aprendices cumplan con los estándares críticos.
Mejora el Compromiso y la Retención del Conocimiento.
Aprovecha los presentadores de IA y elementos interactivos para hacer que los vídeos de formación en cumplimiento sean más atractivos, mejorando significativamente la comprensión y el recuerdo de los aprendices.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación en cumplimiento normativo atractivos?
HeyGen te permite crear vídeos de cumplimiento normativo de manera sencilla utilizando presentadores de IA y diversas plantillas de vídeo. Este enfoque mejora el compromiso de los empleados al transformar regulaciones complejas en contenido dinámico y fácil de entender.
¿Puedo usar avatares de IA para vídeos de cumplimiento normativo sensibles?
Sí, HeyGen te permite utilizar avatares de IA realistas para presentar tus vídeos de cumplimiento, asegurando consistencia y profesionalismo. Incluso puedes crear un avatar personalizado para representar tu marca, haciendo que el contenido sea más cercano para tu audiencia.
¿Qué características apoyan la producción eficiente de múltiples vídeos de formación?
HeyGen simplifica la creación de múltiples vídeos de formación con plantillas de vídeo listas para usar y un flujo de trabajo de texto a vídeo sencillo. Solo tienes que introducir tu guion de vídeo, y HeyGen genera contenido profesional, reduciendo significativamente el tiempo de producción.
¿Cómo facilita HeyGen la formación en cumplimiento normativo localizada?
HeyGen te permite producir vídeos localizados con voces de IA en múltiples idiomas, asegurando que tu formación en cumplimiento llegue de manera efectiva a una audiencia global. Esta capacidad ayuda a mantener un mensaje consistente en diversas regiones.