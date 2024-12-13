Crea Vídeos de Recopilación de Requisitos con AI sin Esfuerzo

Aumenta la eficiencia del personal y simplifica la incorporación de clientes creando vídeos alineados con la marca usando Texto a vídeo desde guion.

333/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de 45 segundos para agencias de marketing y equipos de servicio al cliente, mostrando la creación de vídeos de recopilación personalizados. Este vídeo debe adoptar una estética visual atractiva, moderna y acogedora con un audio claro y conciso, utilizando la función de Texto a vídeo desde guion para generar contenido convincente rápidamente.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de 60 segundos dirigido a departamentos de recursos humanos y especialistas en incorporación de nuevos clientes, ilustrando cómo simplificar la incorporación de clientes a través de vídeos atractivos. El estilo visual y de audio debe ser informativo pero dinámico, con una voz en off calmada y tranquilizadora, y aprovechando los Subtítulos/captions automáticos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo corporativo de 30 segundos para equipos de comunicación interna y formación corporativa, centrado en producir vídeos alineados con la marca para aumentar la eficiencia del personal. Requiere un estilo visual elegante, corporativo y profesional con una voz en off segura, construido sin esfuerzo utilizando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Recopilación de Requisitos

Optimiza tu proceso de recopilación de clientes y aumenta la eficiencia generando vídeos profesionales y personalizados impulsados por AI.

1
Step 1
Escribe tu Guion de Recopilación
Elabora un guion claro que describa tus vídeos de recopilación de requisitos. La función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen te permite convertir directamente tu texto en vídeo.
2
Step 2
Elige tu Portavoz AI
Selecciona un avatar de AI de nuestra diversa biblioteca para presentar tus requisitos. Los avatares de AI de HeyGen añaden un toque profesional y humano a tu vídeo.
3
Step 3
Mejora con Branding
Aplica el logotipo único de tu marca, colores e incorpora medios relevantes. Asegúrate de que tu vídeo sea un vídeo alineado con la marca para una comunicación consistente con el cliente.
4
Step 4
Genera y Publica
Produce tu vídeo final, completo con subtítulos automáticos, y expórtalo. Estos vídeos optimizarán el proceso de recopilación y mejorarán la eficiencia del personal.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Acelera la creación de múltiples vídeos de recopilación

.

Crea de manera eficiente una biblioteca de vídeos de recopilación de requisitos estandarizados para diferentes necesidades de clientes, ahorrando tiempo valioso al personal.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi proceso de recopilación de clientes?

HeyGen te permite optimizar tu proceso de recopilación de clientes generando vídeos de recopilación personalizados y atractivos. Nuestros vídeos impulsados por AI simplifican la incorporación de clientes y mejoran la comunicación, asegurando un inicio más fluido para cada nueva relación.

¿Qué hace que los vídeos impulsados por AI de HeyGen sean únicos para la recopilación?

HeyGen utiliza tecnología avanzada de Generador de Texto a Vídeo y avatares de AI realistas para crear vídeos de recopilación de requisitos atractivos. Esto permite la producción eficiente de contenido profesional sin necesidad de habilidades complejas de edición de vídeo.

¿Puedo personalizar los vídeos de recopilación de requisitos con HeyGen?

Sí, HeyGen te permite crear vídeos de recopilación personalizados adaptados a las necesidades específicas de los clientes o proyectos. Puedes aprovechar las plantillas y controles de marca para asegurar que tus vídeos de recopilación de requisitos sean profesionales y alineados con la marca, mejorando la comunicación general con el cliente.

¿Cómo mejora HeyGen la eficiencia del personal en la comunicación con clientes?

Automatizando la creación de vídeos de recopilación de requisitos consistentes y claros, HeyGen mejora significativamente la eficiencia del personal. Nuestra plataforma ayuda a simplificar la incorporación de clientes, liberando a tu equipo para centrarse en tareas más complejas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo