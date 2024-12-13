HeyGen te permite generar vídeos dirigidos impulsados por AI que destacan el uso del producto y las historias de éxito, abordando directamente los factores potenciales de evaluación de riesgos de renovación. Ofrecer una demostración de valor convincente a través de avatares de AI profesionales ayuda a reforzar la satisfacción del cliente y a impulsar la retención de clientes.