Crea Vídeos de Estrategias de Renovación con AI para el Éxito del Cliente

Empodera a tus equipos de éxito del cliente para mejorar la retención de clientes y las oportunidades de upselling utilizando avatares dinámicos de AI.

477/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo animado de 60 segundos para los Gerentes de Cuentas y Gerentes de Éxito del Cliente, detallando cómo realizar una evaluación de riesgo de renovación y demostrar valor a los clientes. El estilo visual debe estar basado en datos y ser seguro, presentando gráficos y tablas dinámicas del soporte de biblioteca de medios/stock, complementado por una generación de voz AI persuasiva para guiar la narrativa.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo atractivo de 30 segundos dirigido a los equipos de Marketing y Experiencia del Cliente, mostrando las mejores prácticas para el compromiso del cliente que conducen a una mejor retroalimentación del cliente y renovaciones exitosas. El estilo visual debe ser amigable y enérgico, incorporando gráficos animados y escenas personalizables a través de las Plantillas y escenas de HeyGen, animadas por un avatar de AI.
Prompt de Ejemplo 3
Redacta un vídeo persuasivo de 45 segundos dirigido a los Representantes de Desarrollo de Ventas y Equipos de Éxito del Cliente, destacando las oportunidades clave de upselling dentro del proceso de renovación. El estilo visual y de audio debe ser accionable y directo, proporcionando llamadas a la acción claras, con información esencial reforzada a través de Subtítulos/captions generados por HeyGen y entregados por un avatar de AI.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Estrategias de Renovación

Elabora vídeos atractivos impulsados por AI para educar a los clientes, reforzar el valor y fortalecer tu estrategia de retención con facilidad y eficiencia.

1
Step 1
Crea tu Guion y Selecciona tu Avatar de AI
Comienza escribiendo tu guion de estrategia de renovación, enfocándote en las propuestas de valor clave y los próximos pasos para el éxito del cliente. Luego, selecciona entre una amplia gama de avatares de AI para entregar tu mensaje, aprovechando la avanzada función de avatares de AI de HeyGen para una presentación profesional.
2
Step 2
Personaliza tus Escenas y Marca
Elige entre las escenas y plantillas personalizables de HeyGen para apoyar visualmente tu mensaje. Aplica el logo, colores y fuentes de tu marca para asegurar la consistencia, reforzando tu estrategia de renovación e identidad de producto.
3
Step 3
Añade Locuciones y Subtítulos Atractivos
Mejora tu vídeo con locuciones claras y de sonido natural generadas por la función de locuciones de AI de HeyGen, o sube las tuyas propias. Asegura la accesibilidad y comprensión añadiendo subtítulos y captions automáticos para todas las audiencias.
4
Step 4
Exporta y Comparte para la Retención de Clientes
Una vez que tu vídeo de estrategia de renovación esté pulido, expórtalo fácilmente utilizando la capacidad de redimensionamiento y exportación de aspecto flexible de HeyGen. Distribuye estos vídeos convincentes para involucrar proactivamente a los clientes y apoyar tus esfuerzos generales de retención de clientes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Escala el Contenido Educativo para Clientes

.

Genera vídeos educativos de alta calidad impulsados por AI para comunicar los beneficios de la renovación y las mejores prácticas de manera eficiente a los clientes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestra estrategia de renovación con vídeos impulsados por AI?

HeyGen empodera a los equipos de éxito del cliente para crear vídeos de estrategias de renovación de manera eficiente. Al aprovechar los avatares de AI y la tecnología de text-to-video, puedes ofrecer consistentemente una demostración de valor personalizada para mejorar la retención de clientes como parte de tu estrategia de renovación general.

¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar el compromiso del cliente en los vídeos de estrategias de renovación?

HeyGen proporciona escenas personalizables, locuciones de AI y avatares de AI realistas para hacer que tus vídeos de estrategias de renovación sean altamente atractivos. Estas herramientas ayudan a ofrecer una demostración de valor clara, fomentando un compromiso y retención de clientes más fuertes.

¿Puede HeyGen ayudar a los equipos de éxito del cliente a escalar su producción de vídeos de estrategias de renovación?

Absolutamente. La plataforma de HeyGen permite a los equipos de éxito del cliente crear rápidamente vídeos de estrategias de renovación utilizando portavoces de AI y text-to-video desde el guion. Esto agiliza significativamente la creación de contenido, permitiendo un compromiso constante con el cliente y un sólido apoyo para tu estrategia de renovación.

¿Cómo ayuda HeyGen en la evaluación proactiva de riesgos de renovación y demostración de valor?

HeyGen te permite generar vídeos dirigidos impulsados por AI que destacan el uso del producto y las historias de éxito, abordando directamente los factores potenciales de evaluación de riesgos de renovación. Ofrecer una demostración de valor convincente a través de avatares de AI profesionales ayuda a reforzar la satisfacción del cliente y a impulsar la retención de clientes.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo