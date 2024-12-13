Crea Vídeos de Formación para el Trabajo Remoto que Involucren y Eduquen

Empodera a tu equipo remoto con vídeos de formación profesional, aprovechando los avatares de IA de HeyGen para presentaciones dinámicas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos dirigido a equipos remotos existentes para "compartir conocimientos" sobre una nueva actualización de software, funcionando como un "vídeo de formación" interno. El estilo visual debe ser dinámico e ilustrativo, incorporando grabaciones de pantalla claras y superposiciones animadas, con una voz en off atractiva generada por la función de texto a vídeo de HeyGen para asegurar una narración consistente.
Prompt de Ejemplo 2
Elabora un vídeo conciso de 30 segundos que ofrezca consejos de "planificación" para mejorar la productividad remota, aprovechando las "plantillas de vídeos de formación". Este vídeo debe dirigirse a todos los empleados remotos, empleando un estilo infográfico rápido y visualmente atractivo con colores vibrantes y música de fondo animada, utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen para transmitir rápidamente consejos prácticos.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo detallado de 90 segundos que explique aspectos "técnicos complejos" de un nuevo protocolo de ciberseguridad, sirviendo como un "vídeo de formación de IA" para el personal de soporte técnico que trabaja de forma remota. El estilo visual y de audio debe ser claro, preciso y altamente informativo, presentando demostraciones paso a paso y una voz calmada y autoritaria, mejorada con subtítulos precisos de HeyGen para mejorar la comprensión y accesibilidad.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Formación para el Trabajo Remoto

Optimiza la creación de vídeos de formación profesionales y atractivos para tu equipo remoto con IA, mejorando el intercambio de conocimientos y la integración.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza tu proyecto de vídeo de formación remota eligiendo entre la diversa colección de plantillas y escenas de HeyGen, proporcionando una base profesional para tu contenido.
2
Step 2
Crea tu Contenido con IA
Transforma tu guion escrito en un vídeo dinámico. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para generar visuales y narraciones atractivas para tus empleados remotos.
3
Step 3
Aplica tu Marca
Asegúrate de que tus vídeos de formación se alineen con la identidad de tu empresa. Personaliza fácilmente colores, fuentes e integra tu logo usando los controles de marca de HeyGen (logo, colores).
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Finaliza tu vídeo y prepáralo para compartir. Usa la función de redimensionamiento de proporciones y exportaciones de HeyGen para asegurar que tu vídeo de formación para el trabajo remoto esté perfectamente optimizado para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Información Compleja para la Formación

Transforma temas complejos en vídeos de formación de IA fáciles de entender, asegurando una comunicación clara y una transferencia de conocimientos efectiva para todos los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para crear vídeos de formación?

HeyGen proporciona potentes herramientas creativas, incluyendo avatares de IA y voces en off profesionales, para transformar tu guion en vídeos de formación atractivos. Aprovecha las plantillas intuitivas de vídeos de formación y las funciones de escritura de guiones sin complicaciones para optimizar tu planificación creativa y producción sin esfuerzo.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación para empleados rápidamente?

Absolutamente, HeyGen acelera la creación de vídeos de formación de alta calidad para empleados, ideal para la integración de empleados y vídeos de formación de productos. Utiliza avatares de IA y capacidades de texto a vídeo para generar contenido consistente y profesional para un intercambio de conocimientos efectivo en toda tu organización sin necesidad de una edición de vídeo extensa.

¿Qué hace de HeyGen una solución efectiva para vídeos de formación de IA?

HeyGen utiliza IA avanzada para generar avatares de IA realistas y generación de voces en off de alta calidad a partir de tu guion de texto, convirtiéndolo en una plataforma efectiva para vídeos de formación de IA. Esta tecnología asegura una narración profesional y añade automáticamente subtítulos, cubriendo los aspectos técnicos de la producción de vídeo con facilidad.

¿Cómo puede HeyGen apoyar la creación de vídeos de formación para el trabajo remoto?

HeyGen es perfectamente adecuado para crear vídeos de formación para el trabajo remoto permitiéndote producir contenido consistente y de alta calidad que sea fácilmente compartible. Con controles de marca, plantillas personalizables y redimensionamiento de proporciones, puedes asegurar que tus vídeos de formación sean profesionales y accesibles para una fuerza laboral dispersa, mejorando el intercambio de conocimientos.

