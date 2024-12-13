Crea Vídeos de Políticas de Trabajo Remoto Sin Esfuerzo

Crea rápidamente materiales de formación en vídeo profesionales para explicar políticas complejas de la empresa utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen.

463/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo conciso de 45 segundos de comunicación corporativa que aborde las reglas críticas de seguridad de datos para todos los miembros del equipo remoto que trabajan desde casa. Emplea un estilo visual limpio y profesional con elementos infográficos y gráficos en movimiento simples, acompañado de una voz en off directa y autoritaria. Utiliza los subtítulos/captions de HeyGen para asegurar que todos los procedimientos de seguridad vitales se comuniquen claramente y sean accesibles.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un segmento de materiales de formación en vídeo de 60 segundos para RRHH y nuevos empleados, explicando políticas complejas de la empresa relacionadas con el trabajo híbrido. El vídeo debe tener un estilo visual dinámico y moderno, combinando metraje de archivo de entornos de trabajo profesionales con superposiciones de texto sutiles, todo apoyado por una voz en off animada y alentadora. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para agilizar la creación de este recurso de aprendizaje impactante.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo convincente de 30 segundos sobre políticas laborales centrado en las expectativas de comunicación efectiva para todos los miembros del equipo en un entorno remoto. La estética visual debe ser elegante y de ritmo rápido, utilizando transiciones rápidas y animaciones de texto en pantalla, acompañadas de una voz en off clara y segura. Genera eficientemente el contenido utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion, asegurando un mensaje coherente.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Políticas de Trabajo Remoto

Simplifica el proceso de explicar políticas complejas de trabajo remoto y directrices esenciales de la empresa a nuevos y actuales empleados con contenido de vídeo atractivo.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Selecciona entre una variedad de "Plantillas y escenas" profesionales para crear rápidamente vídeos atractivos que expliquen tu "política de trabajo remoto" en un formato accesible.
2
Step 2
Pega Tu Guion
Aprovecha la función de "Texto a vídeo desde guion" introduciendo tus "directrices de la empresa" existentes, permitiendo que la AI transforme el texto en contenido de vídeo dinámico.
3
Step 3
Añade Avatares de AI
Mejora la claridad y el compromiso integrando "avatares de AI" realistas para presentar aspectos clave de tu "política de trabajo desde casa", haciendo que la información compleja sea fácil de digerir.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Utiliza "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para preparar tu vídeo final para varias plataformas, haciendo que tus políticas esenciales sean fácilmente accesibles para "nuevos empleados".

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Rápidamente Actualizaciones de Políticas Atractivas

.

Produce rápidamente clips de vídeo concisos y atractivos para actualizaciones de políticas o explicaciones rápidas para mantener a tu equipo remoto informado y alineado.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de políticas de trabajo remoto de manera efectiva?

HeyGen simplifica la creación de vídeos atractivos sobre políticas de trabajo remoto, permitiéndote explicar políticas complejas de la empresa con claridad. Utiliza avatares de AI y la función de texto a vídeo para producir materiales de formación en vídeo de manera rápida y eficiente.

¿Cuáles son los beneficios de usar HeyGen para la incorporación remota y la comunicación corporativa?

Usar HeyGen para vídeos de incorporación remota asegura una comunicación corporativa coherente de las directrices de la empresa a los nuevos empleados, independientemente de su ubicación. Puedes personalizar plantillas de vídeo con tu marca y añadir subtítulos para accesibilidad, mejorando la experiencia de incorporación remota.

¿Qué tan rápido puedo producir vídeos actualizados de políticas laborales con HeyGen?

HeyGen te permite crear vídeos de políticas laborales de manera rápida y sencilla, incluso para temas complejos como actualizaciones de políticas de trabajo híbrido. Simplemente introduce tu guion para generar contenido de texto a vídeo, utilizando plantillas predefinidas y una rica biblioteca de medios para acelerar la producción.

¿Puede HeyGen transformar las directrices de la empresa en materiales de formación en vídeo atractivos?

Sí, HeyGen aprovecha los avatares de AI y la generación de voz en off para transformar tus directrices estáticas de la empresa en materiales de formación en vídeo dinámicos. Esto ayuda a educar a los nuevos empleados de manera efectiva y asegura que los mensajes clave resuenen en toda tu organización, mejorando la comprensión general de las políticas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo