Crea Vídeos de Sostenibilidad Remotos que Inspiran
Inspira acción con vídeos atractivos de concienciación sobre el cambio climático. Nuestros avatares de AI dan vida a tu mensaje sin esfuerzo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de concienciación pública de 45 segundos sobre el cambio climático, dirigido al público en general y a los jóvenes. El estilo visual debe ser dinámico e impactante, incorporando varios vídeos de archivo de una biblioteca multimedia para ilustrar los impactos y soluciones ambientales, complementado con subtítulos claros para asegurar la accesibilidad y reforzar los mensajes clave sobre la acción climática.
Crea un vídeo educativo informativo de 90 segundos que demuestre prácticas sostenibles simples para el hogar o el trabajo, dirigido a individuos y pequeñas empresas que buscan reducir su huella ambiental. El enfoque visual debe ser limpio y práctico, guiando a los espectadores a través de pasos con plantillas y escenas atractivas, mientras que tu guion puede convertirse fácilmente en vídeo utilizando capacidades de texto a vídeo desde el guion, personalizando la narrativa para adaptarse a tus consejos específicos.
Diseña un vídeo promocional elegante de 30 segundos que muestre un producto o servicio sostenible innovador a clientes e inversores potenciales. Este breve pero poderoso vídeo, creado con un creador de vídeos de sostenibilidad AI, debe adoptar una estética visual moderna, destacando las características del producto a través de la redimensión dinámica de la relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas, con una generación de voz en off confiada que enfatice sus beneficios ecológicos y refuerce el mensaje de producción de vídeo sostenible.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Genera Vídeos Atractivos para Redes Sociales.
Crea rápidamente vídeos de sostenibilidad convincentes y vídeos de concienciación sobre el cambio climático para redes sociales para mejorar el compromiso y alcanzar una audiencia más amplia.
Aumenta el Compromiso en la Formación.
Mejora los vídeos de informes de sostenibilidad corporativa y los módulos de formación ambiental con AI, llevando a una mejor comprensión y retención entre los aprendices.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de producción de vídeos sostenibles?
HeyGen aprovecha los avatares de AI y la tecnología de texto a vídeo desde el guion para hacer que la creación de vídeos de sostenibilidad sea increíblemente eficiente. Esto permite a los usuarios generar vídeos de concienciación sobre el cambio climático de alta calidad y vídeos de informes de sostenibilidad corporativa sin filmación tradicional, agilizando la producción de vídeos sostenibles.
¿Puedo personalizar los elementos visuales y la marca para mis vídeos de sostenibilidad en HeyGen?
Absolutamente. HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote personalizar logotipos, colores e integrar tus propios medios o vídeos de archivo. También puedes utilizar nuestras diversas plantillas y escenas para adaptar tus vídeos de sostenibilidad para un impacto máximo y mejorar el compromiso.
¿Qué opciones ofrece HeyGen para voces en off y accesibilidad en vídeos de sostenibilidad?
HeyGen admite la generación avanzada de voces en off directamente desde tu guion, ofreciendo una amplia gama de voces de AI realistas. Además, puedes añadir fácilmente subtítulos a todos tus vídeos de sostenibilidad, mejorando la accesibilidad y el alcance para tu audiencia y creando vídeos ambientales de manera efectiva.
¿Es HeyGen un creador de vídeos de sostenibilidad AI efectivo para equipos remotos?
Sí, HeyGen está diseñado para ser un creador de vídeos de sostenibilidad AI ideal para equipos remotos, permitiéndoles crear vídeos de sostenibilidad remotos de manera colaborativa. Su editor de vídeo intuitivo y características basadas en la nube agilizan todo el proceso de producción de vídeos sostenibles desde cualquier ubicación.