Crea Vídeos de Presentación para Empleados Remotos Sin Esfuerzo
Integra sin problemas a los nuevos empleados con vídeos de presentación para empleados remotos atractivos. Aumenta el compromiso y construye la cultura de la empresa utilizando plantillas de vídeo predefinidas para una creación rápida.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de incorporación de empleados de 60 segundos diseñado para que los miembros del equipo existentes se presenten y compartan sus experiencias, fomentando un fuerte compromiso con los nuevos empleados remotos. El estilo visual y de audio debe ser enérgico y colaborativo, utilizando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para integrar imágenes dinámicas y relevantes que complementen las presentaciones individuales y muestren el espíritu de equipo.
Produce un vídeo de presentación de empleados remotos de 30 segundos dirigido a toda la empresa, delineando claramente el rol y las responsabilidades iniciales del nuevo empleado. Este vídeo debe mantener un estilo visual profesional, conciso e informativo, aprovechando la función de generación de voz en off de HeyGen para asegurar un mensaje claro, consistente y autoritario de un gerente de contratación o líder de equipo.
Diseña un vídeo de bienvenida de 50 segundos para nuevos empleados remotos que destaque creativamente la cultura y los valores fundamentales de la empresa. El estilo visual debe ser animado y atractivo, incorporando elementos animados y colores vibrantes, fácilmente logrados utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para ofrecer una introducción memorable y con marca a la organización.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Aumenta el compromiso y la retención de nuevos empleados con IA.
Mejora la experiencia de incorporación aumentando el compromiso y mejorando la retención para nuevos empleados remotos con formación en vídeo impulsada por IA.
Optimiza los vídeos de incorporación y formación de empleados.
Crea de manera eficiente vídeos de incorporación de empleados y módulos de formación escalables, asegurando que todos los empleados remotos reciban información consistente y de alta calidad.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar los vídeos de presentación para empleados remotos?
HeyGen permite a las empresas crear rápidamente vídeos de presentación para empleados remotos atractivos. Aprovechando las funciones impulsadas por IA y avatares de IA realistas, puedes crear vídeos de bienvenida personalizados para los nuevos empleados, fomentando un fuerte sentido de la cultura de la empresa desde el primer día.
¿Qué características ofrece HeyGen para vídeos de incorporación de empleados escalables?
HeyGen simplifica la creación de vídeos de incorporación de empleados y vídeos de formación completos a través de su plataforma intuitiva. Utiliza plantillas de vídeo predefinidas, funcionalidad de texto a vídeo y subtítulos automáticos para producir de manera eficiente contenido consistente y de alta calidad para todo tu programa de incorporación de empleados.
¿Puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de la marca en los vídeos de formación de empleados?
Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote incorporar el logotipo y los colores de tu empresa en todos tus vídeos de formación de empleados. Esto asegura la consistencia de la marca en todas tus comunicaciones internas, reforzando la cultura de la empresa y aumentando el compromiso de los empleados.
¿Cómo asegura HeyGen la accesibilidad y el compromiso para empleados remotos?
HeyGen asegura la accesibilidad y el compromiso para empleados remotos a través de características como subtítulos/captions automáticos y generación de voz en off, haciendo el contenido comprensible para todos. Utiliza avatares de IA para crear vídeos de bienvenida dinámicos y personalizados, mejorando la experiencia de incorporación sin importar la ubicación.