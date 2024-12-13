Crea Vídeos de Colaboración Remota Fácil y Efectivamente
Produce vídeos atractivos e interactivos para mejorar la comunicación y la incorporación del equipo, impulsados por los avatares de IA de HeyGen.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo de incorporación de 90 segundos para departamentos de RRHH internacionales, centrado en integrar a los nuevos empleados en una fuerza laboral global remota. El estilo visual debe ser cálido y profesional, utilizando plantillas y escenas diversas para representar varias interacciones de equipo, complementado con la función de generación de voz en off de HeyGen para narraciones multilingües. El audio debe ser amigable y claro, ofreciendo una guía completa para simplificar el proceso de incorporación de nuevos empleados en diferentes regiones, con subtítulos generados automáticamente para accesibilidad.
Produce un vídeo conciso de 45 segundos para que los gestores de proyectos comuniquen eficazmente el progreso semanal a las partes interesadas, enfatizando cómo el contenido de vídeo potenciado por IA puede simplificar los flujos de trabajo. Visualmente, el vídeo debe ser dinámico y visualmente atractivo, incorporando animaciones estilo infografía para ilustrar los hitos del proyecto, todo construido rápidamente usando el soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen. El audio debe ser una voz en off animada e informativa, manteniendo un ritmo rápido pero comprensible, demostrando cómo la función de Texto a vídeo permite la creación rápida de actualizaciones sin edición compleja.
Elabora un vídeo explicativo de 2 minutos dirigido a usuarios de una función de software compleja, diseñado para soporte técnico y guía detallada. El estilo visual debe ser meticulosamente claro, combinando grabaciones de pantalla del software en acción con un avatar de IA que resalte precisamente los elementos clave de la interfaz, optimizado para varias plataformas usando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones. El audio debe proporcionar una narración calmada y paciente, asegurando que todos los usuarios puedan seguir con subtítulos, haciendo accesible la funcionalidad compleja y reduciendo las consultas de soporte al aprovechar herramientas de colaboración de vídeo asíncrono para revisión interna.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación y la Incorporación Remota.
Aprovecha los vídeos de IA para crear materiales de formación atractivos, aumentando el compromiso y la retención de los empleados remotos.
Optimiza la Comunicación Interna del Equipo.
Produce rápidamente actualizaciones y anuncios de vídeo atractivos para mantener informados y conectados a los equipos distribuidos, fomentando una mejor comunicación.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con Avatares de IA?
HeyGen aprovecha avanzados Avatares de IA y su Generador de Texto a Vídeo Gratuito para transformar tus guiones en contenido de vídeo profesional impulsado por IA sin esfuerzo. Esto permite la producción rápida de vídeos atractivos sin la edición tradicional compleja.
¿Puede HeyGen soportar contenido de vídeo multilingüe y características de accesibilidad?
Absolutamente, HeyGen ofrece capacidades robustas de narración multilingüe junto con un Generador de Subtítulos de IA. Esto asegura que tus vídeos sean accesibles a una audiencia más amplia, mejorando la comunicación del equipo y las comunicaciones internas en equipos globales diversos.
¿Qué infraestructura técnica soporta la colaboración remota dentro de HeyGen?
HeyGen opera como una plataforma segura basada en la nube diseñada para una colaboración remota sin problemas, permitiendo flujos de trabajo eficientes y colaboración en tiempo real. Esta infraestructura simplifica los flujos de trabajo y la gestión de proyectos para equipos distribuidos.
¿Proporciona HeyGen herramientas para la consistencia de marca y personalización de vídeos?
Sí, HeyGen incluye controles de marca completos para logotipos y colores, junto con una extensa biblioteca de medios y plantillas listas para usar. Estas características permiten a los usuarios producir contenido de vídeo profesional impulsado por IA que mantiene una identidad de marca consistente.