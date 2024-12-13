Crea Vídeos de Colaboración Remota Fácil y Efectivamente

Produce vídeos atractivos e interactivos para mejorar la comunicación y la incorporación del equipo, impulsados por los avatares de IA de HeyGen.

595/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de incorporación de 90 segundos para departamentos de RRHH internacionales, centrado en integrar a los nuevos empleados en una fuerza laboral global remota. El estilo visual debe ser cálido y profesional, utilizando plantillas y escenas diversas para representar varias interacciones de equipo, complementado con la función de generación de voz en off de HeyGen para narraciones multilingües. El audio debe ser amigable y claro, ofreciendo una guía completa para simplificar el proceso de incorporación de nuevos empleados en diferentes regiones, con subtítulos generados automáticamente para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conciso de 45 segundos para que los gestores de proyectos comuniquen eficazmente el progreso semanal a las partes interesadas, enfatizando cómo el contenido de vídeo potenciado por IA puede simplificar los flujos de trabajo. Visualmente, el vídeo debe ser dinámico y visualmente atractivo, incorporando animaciones estilo infografía para ilustrar los hitos del proyecto, todo construido rápidamente usando el soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen. El audio debe ser una voz en off animada e informativa, manteniendo un ritmo rápido pero comprensible, demostrando cómo la función de Texto a vídeo permite la creación rápida de actualizaciones sin edición compleja.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo explicativo de 2 minutos dirigido a usuarios de una función de software compleja, diseñado para soporte técnico y guía detallada. El estilo visual debe ser meticulosamente claro, combinando grabaciones de pantalla del software en acción con un avatar de IA que resalte precisamente los elementos clave de la interfaz, optimizado para varias plataformas usando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones. El audio debe proporcionar una narración calmada y paciente, asegurando que todos los usuarios puedan seguir con subtítulos, haciendo accesible la funcionalidad compleja y reduciendo las consultas de soporte al aprovechar herramientas de colaboración de vídeo asíncrono para revisión interna.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Colaboración Remota

Optimiza la comunicación del equipo y crea vídeos de colaboración remota impactantes sin esfuerzo con contenido impulsado por IA diseñado para claridad y compromiso.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Redacta tu mensaje o utiliza IA para generar un guion. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar sin esfuerzo tu contenido escrito en la base de tu vídeo.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA
Selecciona de una diversa biblioteca de Avatares de IA de HeyGen para representar a tu equipo o mensaje, añadiendo un toque humano a tus vídeos de colaboración remota.
3
Step 3
Añade Elementos de Marca
Incorpora el logotipo, colores y otros elementos visuales de tu marca usando los controles de marca de HeyGen para hacer que tus vídeos atractivos sean consistentes y profesionales.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo, genera subtítulos automáticos para mayor claridad y comparte fácilmente tus vídeos de colaboración remota con tu equipo o partes interesadas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Cultiva la Cultura y Moral del Equipo Remoto

.

Desarrolla mensajes de vídeo inspiradores y personalizados que fomenten una fuerte cultura de equipo y aumenten la moral entre los colaboradores remotos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con Avatares de IA?

HeyGen aprovecha avanzados Avatares de IA y su Generador de Texto a Vídeo Gratuito para transformar tus guiones en contenido de vídeo profesional impulsado por IA sin esfuerzo. Esto permite la producción rápida de vídeos atractivos sin la edición tradicional compleja.

¿Puede HeyGen soportar contenido de vídeo multilingüe y características de accesibilidad?

Absolutamente, HeyGen ofrece capacidades robustas de narración multilingüe junto con un Generador de Subtítulos de IA. Esto asegura que tus vídeos sean accesibles a una audiencia más amplia, mejorando la comunicación del equipo y las comunicaciones internas en equipos globales diversos.

¿Qué infraestructura técnica soporta la colaboración remota dentro de HeyGen?

HeyGen opera como una plataforma segura basada en la nube diseñada para una colaboración remota sin problemas, permitiendo flujos de trabajo eficientes y colaboración en tiempo real. Esta infraestructura simplifica los flujos de trabajo y la gestión de proyectos para equipos distribuidos.

¿Proporciona HeyGen herramientas para la consistencia de marca y personalización de vídeos?

Sí, HeyGen incluye controles de marca completos para logotipos y colores, junto con una extensa biblioteca de medios y plantillas listas para usar. Estas características permiten a los usuarios producir contenido de vídeo profesional impulsado por IA que mantiene una identidad de marca consistente.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo