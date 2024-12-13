Crea Vídeos de Preparación para el Lanzamiento Rápidamente con AI

Agiliza la planificación de lanzamientos con vídeos atractivos. Genera fácilmente tu contenido usando avatares de AI.

387/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de 60 segundos atractivo para líderes de ventas y gestores de éxito del cliente, centrado en las actualizaciones clave de la última comunicación de estrategia de lanzamiento. Emplea un estilo visual dinámico y moderno con un avatar de AI para presentar la información, asegurando que capte la atención y destaque las nuevas características.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo interno de 30 segundos para todos los empleados, especialmente para los equipos de RRHH, anunciando un hito exitoso en la planificación ágil del lanzamiento. El tono debe ser optimista y conciso, utilizando los subtítulos de HeyGen para mejorar la accesibilidad y asegurar que todos estén informados rápidamente.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo explicativo de 90 segundos para partes interesadas técnicas y equipos de producto, proporcionando una visión general completa de los componentes críticos en la última planificación de lanzamiento de software. El estilo visual debe ser detallado e ilustrativo, incorporando efectivamente visuales de apoyo y material de archivo de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Preparación para el Lanzamiento

Produce rápidamente vídeos profesionales de preparación para el lanzamiento con avatares de AI y herramientas optimizadas, asegurando que tu equipo esté informado y preparado para el lanzamiento.

1
Step 1
Selecciona tu Avatar de AI y Guion
Elige un avatar de AI expresivo para ser tu presentador. Introduce tu guion de preparación para el lanzamiento, que tu avatar de AI elegido entregará para crear un vídeo base.
2
Step 2
Genera Locuciones de AI
Mejora tu vídeo con audio de sonido natural. Aprovecha la generación de locuciones de HeyGen para asegurar una entrega clara y convincente de tus actualizaciones de lanzamiento.
3
Step 3
Aplica tu Marca
Integra los elementos de marca de tu empresa, como logotipos y colores personalizados, para asegurar una presentación profesional y coherente a lo largo de tu vídeo de preparación para el lanzamiento.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu producción eligiendo la relación de aspecto óptima para tus plataformas objetivo. Exporta tu vídeo pulido para comunicar efectivamente tu estrategia de lanzamiento y alinear a tus equipos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera Rápidamente Vídeos de Comunicación Atractivos

.

Produce rápidamente actualizaciones y anuncios en vídeo atractivos para todas las comunicaciones internas relacionadas con el lanzamiento.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de preparación para el lanzamiento de manera eficiente?

HeyGen te permite crear vídeos de preparación para el lanzamiento atractivos rápidamente transformando guiones de texto en visuales impactantes. Nuestros Avatares de AI y Actores de Voz de AI eliminan la necesidad de filmaciones extensas, agilizando dramáticamente tu proceso de producción de contenido.

¿Qué papel juega HeyGen en la agilización de la comunicación de la estrategia de lanzamiento?

HeyGen es fundamental en la agilización de la comunicación de la estrategia de lanzamiento para gestores de proyectos, equipos de RRHH, líderes de ventas y gestores de éxito del cliente. Al aprovechar nuestra plataforma, puedes generar rápidamente vídeos completos con subtítulos de AI y locuciones multilingües, asegurando que tus mensajes críticos sobre la planificación de lanzamientos de software lleguen efectivamente a una audiencia global.

¿Puedo personalizar mis vídeos de planificación de lanzamientos con elementos de marca usando HeyGen?

Por supuesto. HeyGen te permite personalizar completamente tus vídeos de planificación de lanzamientos con tus controles de marca únicos, incluyendo logotipos y colores. Puedes seleccionar entre una variedad de plantillas y escenas, e integrar medios de nuestra biblioteca o tus propios recursos para mantener la coherencia de la marca y crear vídeos verdaderamente atractivos.

¿Quién puede beneficiarse de usar HeyGen para contenido de planificación de lanzamientos de software?

HeyGen es ideal para cualquier persona involucrada en la planificación y comunicación de lanzamientos de software, incluyendo gestores de producto, líderes de ingeniería y equipos de marketing. Simplifica el proceso para crear vídeos de preparación para el lanzamiento, facilitando la comunicación de actualizaciones complejas y asegurando que todos estén alineados con la estrategia de lanzamiento.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo