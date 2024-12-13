Crea Vídeos de Gestión de Registros Fácil y Efectivamente

Optimiza la formación y asegura el cumplimiento en la gestión de registros electrónicos con avatares de IA atractivos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo convincente de 60 segundos que enfatice la importancia crítica de la preservación y retención de registros, dirigido a oficiales de cumplimiento y gestores de datos. Este vídeo requiere un estilo visual autoritario y elegante, incorporando elementos infográficos para resaltar riesgos de seguridad y soluciones, acompañado de una voz clara y segura. Utiliza la función de subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y retención de información para todos los espectadores.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un tutorial atractivo de 30 segundos sobre las mejores prácticas para la imagen digital, específicamente dirigido a archivistas y personal de soporte técnico involucrado en la conversión de registros físicos. El estilo visual y de audio del vídeo debe ser dinámico y optimista, mostrando eficientemente el proceso de transformación. Emplea las diversas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un tutorial de gestión de registros visualmente atractivo e informativo.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo accesible de 50 segundos que describa las pautas esenciales de registros públicos y materiales de formación para empleados gubernamentales y personal del sector público. El estilo visual debe ser amigable y oficial, utilizando colores brillantes y texto claro, con una voz articulada y accesible. Integra los avatares de IA de HeyGen para presentar la información, añadiendo un toque personalizado y atractivo a la formación.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Gestión de Registros

Transforma eficientemente políticas complejas de gestión de registros en tutoriales de vídeo atractivos, haciendo que el aprendizaje sea accesible e impactante para tu audiencia.

1
Step 1
Crea Tu Guion y Elige un Avatar
Redacta un guion claro y conciso para tus tutoriales de gestión de registros. Luego, da vida a tu texto seleccionando un avatar de IA profesional de la diversa gama de HeyGen para presentar tu contenido.
2
Step 2
Añade Visuales y Marca
Mejora tu mensaje incorporando imágenes relevantes, medios de stock o ejemplos de imagen digital. Personaliza el vídeo con el logotipo y los colores de tu organización usando los controles de marca de HeyGen para una apariencia profesional y coherente.
3
Step 3
Aplica Voz en Off y Subtítulos
Genera audio de sonido natural para tu contenido de registros electrónicos usando la función de generación de voz en off de HeyGen. Mejora aún más la comprensión y accesibilidad añadiendo subtítulos o captions precisos a tu vídeo.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Formación Terminado
Revisa tu vídeo completado para asegurarte de que cumple con tus estándares. Finalmente, prepara tus vídeos de YouTube u otro contenido digital para su distribución usando las opciones de redimensionamiento y exportación de aspecto de HeyGen para adaptarse perfectamente a varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Procedimientos Complejos de Registros

.

Usa vídeo de IA para simplificar temas intrincados de gestión de registros, haciendo que procedimientos complejos de imagen digital y manejo de correos electrónicos sean fáciles de entender.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar el proceso de creación de vídeos de gestión de registros?

HeyGen te permite crear vídeos de gestión de registros sin esfuerzo transformando tus guiones en contenido atractivo con avatares de IA y tecnología de texto a vídeo. Esto agiliza la producción de pautas y materiales de formación vitales para la gestión de registros electrónicos.

¿Qué características ofrece HeyGen para producir tutoriales profesionales de gestión de registros para YouTube?

Para tutoriales profesionales de gestión de registros, HeyGen proporciona avatares de IA y generación de voz en off realista para explicar temas complejos como registros electrónicos o imagen digital. Puedes añadir fácilmente subtítulos y exportar en varios formatos de aspecto, perfectos para vídeos de YouTube.

¿Puede HeyGen ayudar a las agencias estatales a mantener la coherencia de marca en su contenido de preservación y retención de registros?

Absolutamente. Los sólidos controles de marca de HeyGen permiten a las agencias estatales incorporar logotipos y esquemas de color específicos en sus vídeos de preservación y retención de registros. Esto asegura que todas las pautas y materiales de formación mantengan una identidad de marca profesional y coherente.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de vídeos para implementar un programa de imagen?

HeyGen simplifica la creación de vídeos para implementar un programa de imagen convirtiendo tu texto en vídeo dinámico. Su extensa biblioteca de medios ofrece activos de stock relevantes para explicar visualmente conceptos de imagen digital y tutoriales de políticas de imagen de manera efectiva.

