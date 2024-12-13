Crea Anuncios de Vídeo Inmobiliario que Impulsen Ventas

Atrae a más compradores de viviendas y mejora tu marketing con anuncios de vídeo inmobiliario profesionales, creados fácilmente usando nuestras versátiles plantillas y escenas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de perfil de agente de 30 segundos diseñado para atraer clientes y generar confianza con aquellos que buscan profesionales inmobiliarios dedicados. Adopta un estilo visual cálido y acogedor con un tono amigable y conversacional, presentando un avatar de IA atractivo para introducir al agente y su experiencia.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de listado de 60 segundos de lujo que resalte la impresionante calidad HD de una propiedad exclusiva, dirigido a compradores exigentes interesados en propiedades de alta gama. Adopta un estilo visual cinematográfico con música instrumental elegante, asegurando que se incluyan subtítulos precisos para enfatizar las comodidades únicas.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de testimonio de 20 segundos impactante para plataformas de redes sociales, presentando a clientes satisfechos elogiando su experiencia inmobiliaria, dirigido a vendedores y compradores potenciales que evalúan la credibilidad del agente. Utiliza un estilo visual auténtico y atractivo con audio natural, y aprovecha el cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones de HeyGen para compartir de manera óptima en varias plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Anuncios de Vídeo Inmobiliario

Crea anuncios de vídeo inmobiliario atractivos en minutos, diseñados para atraer compradores de viviendas y elevar tus listados de propiedades con contenido de calidad profesional.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Selecciona entre una variedad de plantillas de vídeo inmobiliario dentro de la plataforma HeyGen o comienza con un lienzo en blanco para crear rápidamente anuncios de vídeo inmobiliario.
2
Step 2
Sube tu Contenido Multimedia
Sube fácilmente fotos y clips de vídeo de tus listados de propiedades usando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, o utiliza el contenido de stock incorporado para enriquecer tu anuncio.
3
Step 3
Personaliza tu Anuncio
Personaliza todo, desde tu guion con la función de texto a vídeo de HeyGen, hasta la marca, logotipos, música y colores, asegurando que tu anuncio refleje tu marca única.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Descarga y comparte tus impresionantes anuncios de vídeo inmobiliario en calidad HD, optimizados para plataformas de redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, usando el cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones de HeyGen.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Testimonios y Perfiles de Agentes

Crea vídeos de testimonio profesionales y perfiles de agentes con IA para generar confianza y resaltar experiencias exitosas de clientes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de anuncios de vídeo inmobiliario profesionales?

HeyGen es un creador de vídeos inmobiliarios impulsado por IA que te ayuda a crear anuncios de vídeo inmobiliario de manera eficiente. Con plantillas de vídeo inmobiliario listas para usar y capacidades de texto a vídeo, puedes producir rápidamente vídeos de calidad profesional, incluyendo listados de propiedades y recorridos virtuales, a menudo en menos de 10 minutos.

¿Puedo personalizar mi contenido de vídeo inmobiliario para varias plataformas de redes sociales usando HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece amplias funciones de edición para personalizar todo, desde la marca y los logotipos hasta la música, el texto y las voces en off. Puedes exportar tus vídeos inmobiliarios en orientaciones cuadrada, vertical u horizontal, asegurando que tu contenido de alta calidad esté optimizado para plataformas de redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook y YouTube.

¿Qué tipos de vídeos inmobiliarios se pueden producir con las herramientas creativas de HeyGen?

HeyGen permite a los agentes inmobiliarios producir una amplia gama de contenido de alta calidad, incluyendo vídeos de listados cautivadores, recorridos de propiedades inmersivos, vídeos de perfil de agente atractivos y vídeos de testimonio impactantes. Las herramientas creativas de la plataforma te ayudan a atraer clientes con calidad HD impresionante y conceptos de vídeo inmobiliario atractivos.

¿Cómo asegura HeyGen que mis vídeos de marketing inmobiliario sean atractivos y profesionales?

HeyGen asegura que tus vídeos de marketing inmobiliario sean profesionales y atractivos a través de capacidades avanzadas de IA, incluyendo avatares de IA realistas y generación robusta de voces en off. Además, puedes añadir subtítulos y utilizar una biblioteca de contenido de stock, junto con controles completos de marca, para producir contenido de alta calidad que impulse efectivamente tus esfuerzos de marketing.

