Atrae a más compradores de viviendas y mejora tu marketing con anuncios de vídeo inmobiliario profesionales, creados fácilmente usando nuestras versátiles plantillas y escenas.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo de perfil de agente de 30 segundos diseñado para atraer clientes y generar confianza con aquellos que buscan profesionales inmobiliarios dedicados. Adopta un estilo visual cálido y acogedor con un tono amigable y conversacional, presentando un avatar de IA atractivo para introducir al agente y su experiencia.
Crea un vídeo de listado de 60 segundos de lujo que resalte la impresionante calidad HD de una propiedad exclusiva, dirigido a compradores exigentes interesados en propiedades de alta gama. Adopta un estilo visual cinematográfico con música instrumental elegante, asegurando que se incluyan subtítulos precisos para enfatizar las comodidades únicas.
Desarrolla un vídeo de testimonio de 20 segundos impactante para plataformas de redes sociales, presentando a clientes satisfechos elogiando su experiencia inmobiliaria, dirigido a vendedores y compradores potenciales que evalúan la credibilidad del agente. Utiliza un estilo visual auténtico y atractivo con audio natural, y aprovecha el cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones de HeyGen para compartir de manera óptima en varias plataformas.
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios Inmobiliarios de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de vídeo inmobiliario atractivos usando IA, diseñados para atraer compradores de viviendas e impulsar conversiones.
Genera Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Produce rápidamente vídeos y clips atractivos para redes sociales optimizados para plataformas como Instagram, Facebook y YouTube para mostrar propiedades.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de anuncios de vídeo inmobiliario profesionales?
HeyGen es un creador de vídeos inmobiliarios impulsado por IA que te ayuda a crear anuncios de vídeo inmobiliario de manera eficiente. Con plantillas de vídeo inmobiliario listas para usar y capacidades de texto a vídeo, puedes producir rápidamente vídeos de calidad profesional, incluyendo listados de propiedades y recorridos virtuales, a menudo en menos de 10 minutos.
¿Puedo personalizar mi contenido de vídeo inmobiliario para varias plataformas de redes sociales usando HeyGen?
Sí, HeyGen ofrece amplias funciones de edición para personalizar todo, desde la marca y los logotipos hasta la música, el texto y las voces en off. Puedes exportar tus vídeos inmobiliarios en orientaciones cuadrada, vertical u horizontal, asegurando que tu contenido de alta calidad esté optimizado para plataformas de redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook y YouTube.
¿Qué tipos de vídeos inmobiliarios se pueden producir con las herramientas creativas de HeyGen?
HeyGen permite a los agentes inmobiliarios producir una amplia gama de contenido de alta calidad, incluyendo vídeos de listados cautivadores, recorridos de propiedades inmersivos, vídeos de perfil de agente atractivos y vídeos de testimonio impactantes. Las herramientas creativas de la plataforma te ayudan a atraer clientes con calidad HD impresionante y conceptos de vídeo inmobiliario atractivos.
¿Cómo asegura HeyGen que mis vídeos de marketing inmobiliario sean atractivos y profesionales?
HeyGen asegura que tus vídeos de marketing inmobiliario sean profesionales y atractivos a través de capacidades avanzadas de IA, incluyendo avatares de IA realistas y generación robusta de voces en off. Además, puedes añadir subtítulos y utilizar una biblioteca de contenido de stock, junto con controles completos de marca, para producir contenido de alta calidad que impulse efectivamente tus esfuerzos de marketing.