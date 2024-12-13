HeyGen es un creador de vídeos inmobiliarios impulsado por IA que te ayuda a crear anuncios de vídeo inmobiliario de manera eficiente. Con plantillas de vídeo inmobiliario listas para usar y capacidades de texto a vídeo, puedes producir rápidamente vídeos de calidad profesional, incluyendo listados de propiedades y recorridos virtuales, a menudo en menos de 10 minutos.