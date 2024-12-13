Crea Vídeos de Listado de Propiedades que Venden

Produce impresionantes recorridos de propiedades con avatares de AI y plantillas de vídeo personalizables, sin necesidad de experiencia técnica.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un elegante vídeo de marketing inmobiliario de 60 segundos para una casa familiar de lujo, diseñado para atraer a familias adineradas que buscan residencias espaciosas y exclusivas. Emplea un estilo visual sofisticado con transiciones suaves y música de fondo sutil, presentando un avatar de AI de HeyGen como anfitrión virtual, guiando a los espectadores a través de los detalles más finos de la propiedad con una narración experta.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo inmobiliario de 45 segundos que detalle las características únicas de un sistema de hogar inteligente instalado en una nueva construcción, dirigido a compradores expertos en tecnología que priorizan la innovación. Utiliza un estilo visual limpio e informativo con texto en pantalla, apoyado por la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para narrar conceptos complejos de manera clara y concisa, asegurando que todas las características sean fáciles de entender.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un dinámico vídeo personalizable de 15 segundos para redes sociales destacando un rápido recorrido por una propiedad tipo loft urbano, atrayendo a individuos ocupados que buscan espacios de vida eficientes y con estilo. Este breve clip debe presentar visuales vibrantes y música de moda, aprovechando el redimensionamiento de aspecto y exportaciones de HeyGen para optimizar en varias plataformas y captar la atención inmediata con un llamado a la acción contundente.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Listado de Propiedades

Produce sin esfuerzo recorridos de propiedades cautivadores y contenido promocional que destaque, incluso sin experiencia técnica o de diseño.

Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza eligiendo entre nuestra diversa gama de plantillas de vídeo inmobiliario profesional, diseñadas para mostrar propiedades de manera efectiva.
Step 2
Personaliza tu Contenido
Personaliza tu vídeo subiendo fotos de la propiedad, vídeos y activos de marca desde nuestra extensa biblioteca de medios.
Step 3
Mejora con Locución de AI
Utiliza nuestra función de generación de locución para añadir una narración clara y atractiva, dando vida a los detalles de tu propiedad sin esfuerzo.
Step 4
Exporta y Comparte
Exporta fácilmente tu vídeo de listado de alta calidad en varios formatos de aspecto, listo para compartir en todas las plataformas de redes sociales y atraer a potenciales compradores.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Vídeos de Recorridos de Propiedades Atractivos

Transforma los detalles estándar de las propiedades en recorridos virtuales cautivadores e inspiradores que conectan emocionalmente con los compradores potenciales.

Preguntas Frecuentes

¿HeyGen permite a los agentes inmobiliarios crear vídeos de listado de propiedades atractivos de manera eficiente?

Sí, HeyGen ofrece una amplia selección de plantillas de vídeo inmobiliario, permitiendo a los agentes crear vídeos de listado de propiedades atractivos sin esfuerzo. Puedes personalizarlos con los detalles de tu propiedad, imágenes y marca para obtener resultados de calidad profesional.

¿Puede HeyGen ayudarme a crear vídeos inmobiliarios únicos y personalizables para recorridos de propiedades atractivos?

Absolutamente, HeyGen ofrece herramientas robustas para la creación de vídeos personalizables. Puedes personalizar vídeos inmobiliarios con avatares de AI, animaciones dinámicas y locuciones personalizadas, asegurando que tus recorridos de propiedades y vídeos de perfil de agente destaquen con tu marca única.

¿Cómo puedo compartir mis vídeos inmobiliarios creados con HeyGen en plataformas de redes sociales?

HeyGen facilita la exportación de tus vídeos inmobiliarios en alta definición, optimizados para las plataformas de redes sociales más populares. Los agentes inmobiliarios pueden distribuir fácilmente sus vídeos de listado de propiedades atractivos y contenido de marketing para conectar con potenciales clientes a través de varios canales.

¿Qué tipos de vídeos de marketing inmobiliario puedo crear usando HeyGen?

Con HeyGen, los agentes inmobiliarios pueden producir una amplia gama de vídeos de marketing inmobiliario impactantes. Esto incluye recorridos de propiedades cautivadores, vídeos de perfil de agente, vídeos explicativos inmobiliarios y vídeos de testimonios, todos diseñados para mejorar tu presencia en línea y conectar efectivamente con tu audiencia.

