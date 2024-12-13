HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote mantener una apariencia profesional consistente en todos tus vídeos de prevención de ransomware. Puedes incorporar fácilmente el logotipo de tu empresa, colores y elementos visuales específicos en tu contenido de formación. Esto refuerza la identidad de tu marca mientras proporciona información esencial sobre ciberseguridad, construyendo confianza y familiaridad con tus comunicaciones internas.