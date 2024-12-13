HeyGen apoya el cumplimiento normativo al permitir la creación de vídeos de formación en seguridad claros y consistentes con características como la personalización de marca y subtítulos precisos. Aunque no es una herramienta de cumplimiento en sí misma, sus robustas capacidades de generación de vídeos facilitan la producción de contenido adecuado para la integración en LMS y estándares regulatorios.