HeyGen es una plataforma versátil que apoya la creación de vídeos atractivos para varios documentos de proyecto, incluidos actualizaciones de Registro de Riesgos, resúmenes de Registro de Problemas, resúmenes de Registro de Decisiones y Seguimiento de Elementos de Acción. Aprovecha las voces en off de AI de alta calidad para hacer accesible la información compleja.