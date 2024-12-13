Crea Vídeos de Actualización Trimestral con Facilidad e Impacto

Produce rápidamente vídeos profesionales de actualización de producto utilizando las Plantillas y escenas personalizables de HeyGen para resaltar tus métricas clave.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un Vídeo de Resultados Trimestrales de 60 segundos utilizando una Plantilla de Vídeo de Resultados Trimestrales de HeyGen para comunicaciones internas a nivel de empresa, enfocándote en métricas clave. El vídeo debe adoptar un estilo visual atractivo, impulsado por infografías, con una generación de voz en off clara y autoritaria para explicar el rendimiento.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo convincente de 30 segundos diseñado para clientes potenciales, destacando una nueva característica o iniciativa con un estilo visual moderno y vibrante y un tono amigable y conciso. Utiliza la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar los visuales y asegura la accesibilidad con subtítulos/captions automáticos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un inspirador vídeo de actualización de 45 segundos para comunicaciones internas, específicamente dirigido a miembros del equipo y líderes de departamento, celebrando logros recientes y delineando planes futuros. Este vídeo debe presentar un estilo visual colaborativo y positivo con una banda sonora motivacional, utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para adaptarse a varias plataformas y empleando opcionalmente avatares de AI para representar a diversos miembros del equipo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Actualización Trimestral

Produce sin esfuerzo vídeos profesionales de actualización trimestral con contenido dinámico, branding y fácil compartición para mantener a tu equipo informado y comprometido.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Selecciona entre una variedad de plantillas de vídeo profesionales diseñadas para agilizar la creación de tus vídeos de actualización trimestral. Nuestra extensa biblioteca de Plantillas y escenas ofrece un inicio rápido para cualquier informe.
2
Step 2
Añade tu Contenido
Incorpora métricas e ideas clave utilizando la grabadora de pantalla y cámara web para capturar gráficos dinámicos o presentaciones directamente. También puedes pegar tu guion para que los avatares de AI lo narren.
3
Step 3
Aplica tu Branding
Asegura la consistencia de la marca utilizando los controles de Branding (logotipo, colores, fuentes) para personalizar tu vídeo. Esto ayuda a mantener una apariencia profesional en todas las comunicaciones internas.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tus vídeos de actualización de producto utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para adaptarse a varias plataformas. Comparte fácilmente en línea con colegas o partes interesadas para un alcance e impacto máximos.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Logros y Éxitos Trimestrales

Resalta métricas clave y resultados exitosos en tus informes trimestrales presentando historias de éxito de clientes convincentes en formato de vídeo.

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de actualización trimestral atractivos para mi negocio?

HeyGen te permite crear vídeos de actualización trimestral de manera sencilla utilizando plantillas de vídeo profesionales y avatares de AI. Puedes transformar rápidamente métricas y datos clave en historias visuales atractivas, perfectas para comunicaciones internas o para compartir con partes interesadas.

¿Puedo personalizar el aspecto de mis vídeos de actualización en HeyGen para que coincidan con mi marca?

¡Por supuesto! El editor intuitivo de arrastrar y soltar de HeyGen te permite ajustar completamente los colores, las fuentes e integrar el logotipo de tu marca. Esto asegura que cada vídeo que publiques, incluidos los vídeos de actualización de producto, se alinee perfectamente con la identidad visual de tu empresa.

¿Cuál es la forma más fácil de publicar vídeos explicativos profesionales con HeyGen?

Publicar vídeos explicativos profesionales con HeyGen es sencillo. Nuestro editor fácil de usar de arrastrar y soltar simplifica el proceso de creación, permitiéndote generar contenido pulido listo para compartir en línea con solo unos clics.

¿HeyGen admite la incorporación de grabaciones de pantalla para demostraciones de productos o actualizaciones de software?

Sí, HeyGen admite la integración de grabaciones de pantalla y grabaciones de cámara web, lo que lo hace ideal para crear vídeos dinámicos de actualización de productos y tutoriales de software. Puedes combinar fácilmente estos elementos con contenido generado por AI para producir clips de vídeo compartibles.

